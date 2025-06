Ed Sheeran duetta con Ultimo a sorpresa (ed esaudisce il sogno di Alfa)

Fonte: IPA Ultimo ed Ed Sheeran

Difficile non amare Ed Sheeran. Sarà quell’aria sbarazzina che si porta dietro dall’inizio della sua carriera, per le canzoni che scrive, per l’atteggiamento mai altezzoso. Star mondiale, sì, ma anche un un uomo incredibilmente coi piedi per terra, il “ragazzone” della porta accanto. Per lui, all’Olimpico di Roma, 80mila persone nella data di sabato 14 giugno. E una sorpresa che ha mandato in estasi la folla: il duetto con Ultimo. Anche se già poche ore prima del concerto aveva esaudito il sogno di Alfa, cantando proprio con lui.

Sono passati anni dall’ultima volta di Ed Sheeran in concerto in Italia. 80mila gli spettatori allo Stadio Olimpico di Roma per Ed Sheeran, il cantautore britannico che da sempre offre spettacoli memorabili. L’unica tappa italiana del suo Mathematics European Tour 2025 si è tenuta il 14 giugno 2025: diversi i classici del suo repertorio, tra cui Shape of You e Perfect. Una performance che ha fatto sognare migliaia di persone all’Olimpico, e una sorpresa in serbo per i suoi tanti fan: il duetto con Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, artista amatissimo. E, a proposito, era presente anche Jacqueline Luna Di Giacomo, la sua fidanzata: smentita qualsiasi crisi.

La sorpresa è stata anticipata durante il soundcheck da una fan, che ha condiviso un video su X: “Perfect con Ultimo”, dove si sentiva chiaramente la voce del cantautore romano. Un’indiscrezione che non è stata confermata sul momento, ma solo sul palco, un momento da vivere in diretta. Oltre a Perfect, hanno duettato sulle note di Piccola Stella.

Il legame che unisce il cantautore inglese a Ultimo è di lunga data, visto che nel 2022 hanno collaborato alla versione italiana di 2step. Tutto era iniziato con un messaggio, scritto proprio in italiano, da Sheeran: “Hey man, mi piacerebbe se scrivi un verso nella versione italiana di 2step, se sei d’accordo”. La risposta di Ultimo? “Sarebbe un sogno, sono tuo fan numero uno”. E gli aveva anche chiesto scusa per il suo “italiano non perfetto”.

Ed Sheeran esaudisce il sogno di Alfa

E se il duetto con Ultimo ha infiammato l’Olimpico, non è stato da meno l’incontro con Alfa, il giovane cantautore genovese. Sempre a Roma, proprio nel giorno della stessa data del concerto: un incontro di voci e di chitarre condivise sui social e che per Alfa (Andrea De Filippi) rappresenta la realizzazione di un sogno. Hanno duettato con The A Team, il singolo di Sheeran del 2011. Lo stesso Rudy Zerbi ha commentato la foto scrivendo: “Un sogno che si realizza”.

Questa la dichiarazione di Alfa dopo il loro incontro affidate a Fanpage: “Ed è letteralmente il motivo per cui ho iniziato a fare musica. Avevo 10 anni quando ho visto per la prima volta il video musicale di The A Team, ed è da lì che tutto è cominciato: ho preso in mano una chitarra e ho iniziato a suonare proprio quel brano. Per me è come chiudere un cerchio. Lui è un artista incredibile, completo, ma allo stesso tempo una persona semplicissima. Abbiamo parlato di musica ed è stato davvero emozionante. Sono profondamente grato di averlo incontrato”.