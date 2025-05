Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, il messaggio che smentisce le voci di crisi

Girano voci su una presunta crisi tra il cantautore Ultimo e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. A scatenare i dubbi era stata la prolungata assenza di scatti di coppia sui rispettivi profili social, unita alle indiscrezioni diffuse dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Ma la figlia di Heather Parisi ha provato a smentire tutto, condividendo tra le storie di Instagram una foto con un breve messaggio.

Le voci di crisi e la “smentita” di Jacqueline Luna

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati genitori del piccolo Enea nel novembre 2024 e l’arrivo del primogenito ha rappresentato un grande cambiamento una coppia così giovane, che è sempre stata piuttosto riservata riguardo alla propria vita privata. In passato hanno condiviso solo qualche momento insieme a testimonianza del loro amore e, negli ultimi mesi, Jacqueline ha spesso mostrato frammenti della sua nuova vita da mamma.

L’ultima foto o storia pubblica che la ritrae insieme a Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, risalirebbe però a marzo. E questo dettaglio, unito all’imminente inizio del tour negli stadi di Ultimo, ha iniziato a generare interrogativi tra i fan. A gonfiare ulteriormente le voci sulla presunta crisi tra i due è stato Alessandro Rosica, noto come “Investigatore social”. Interpellato da una follower riguardo all’assenza del cantante dalle storie della compagna, ha risposto: “Crisi, come già detto ieri in live. Momento no. Ma sono ancora fidanzati“. Da qui la necessità per Jacqueline Luna Di Giacomo di agire, per smentire prontamente.

La neo-mamma ha pubblicato una foto risalente al giorno del parto di Enea, mentre Ultimo le stringe la mano sul lettino ospedaliero, aggiungendo un breve messaggio: “Come vola il tempo…”, con un cuoricino rosso. Non è una dichiarazione esplicita, ma un gesto che è stato interpretato come un modo per smentire le voci di crisi e rassicurare i fan sulla stabilità della relazione.

Anche Rosica ha replicato, minimizzando il gesto rafforzando la sua tesi, scrivendo: “Appena parlo mettono foto vecchie per provare a smentire. Quanto mi sta scadendo sta tizia. Non si vedono e sentono da parecchio se non per il figlio. Ma vabbè, tira a campare ancora di hype di Niccolò”.

Il tour di Ultimo e i prossimi impegni

La lontananza (almeno apparente) tra Ultimo e la compagna, in verità, si potrebbe facilmente addurre ai suoi prossimi impegni. Manca circa un mese dall’inizio del suo attesissimo tour negli stadi, evento che richiederà gran parte delle sue energie e del suo tempo in preparazione.

Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… parte il 2 giugno da Trieste, per proseguire con diverse date in tutta Italia tra cui Roma, Milano e Messina (molti concerti sono già sold out). Un impegno così gravoso giustificherebbe ampiamente una minore presenza sui social e una maggiore dedizione al lavoro, senza necessariamente implicare problemi nella sfera privata.

La coppia resta al centro di un vortice mediatico, tra voci di crisi e smentite. Resta da vedere se Ultimo e Jacqueline decideranno di fare una dichiarazione più esplicita per far chiarezza sulla loro situazione sentimentale. O di restare fedeli alla loro discrezione.