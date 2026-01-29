Jacqueline Luna Di Giacomo, torna il sereno con Ultimo e pubblica la foto che smentisce la crisi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Elegante, riservata, con un cognome importante ma una personalità tutta sua, Jacqueline Luna Di Giacomo è una di quelle figure che da sempre incuriosisce il pubblico. Figlia di Heather Parisi, influencer molto seguita e mamma del piccolo Enea, negli ultimi anni Jacqueline Luna è finita spesso sotto i riflettori per la sua vita familiare al fianco del celebre cantautore romano Ultimo. Da qualche tempo però, a tenere banco, sono state soprattutto le voci insistenti di una possibile crisi tra loro, alimentate da strani silenzi social e assenze sospette durante vacanze che avrebbero dovuto essere condivise.

Ora però sembra proprio essere arrivata una smentita: tra Jacqueline Luna e Ultimo sarebbe tornato il sereno, se mai ci fosse stata una tempesta, e a gridarlo al mondo in modo estremamente sottile è proprio la figlia di Heather Parisi.

Jacqueline Luna Di Giacomo, la foto con Ultimo mette a tacere le voci di crisi

Quando si parla di Ultimo e di Jacqueline Luna Di Giacomo la curiosità del pubblico è sempre altissima, soprattutto da quando la coppia ha avuto il loro primo figlio, il piccolo Enea, nato nel novembre 2024. Eppure, proprio in un momento che dovrebbe essere pieno di serenità, sui social hanno iniziato a circolare insistenti voci di crisi, alimentate da silenzi, assenze digitali e interpretazioni a volte al limite del fantasioso.

A far scattare l’allarme tra i fan è stata soprattutto la minore presenza di contenuti condivisi insieme, quindi niente foto di coppia, poche storie, nessun riferimento esplicito all’altro per settimane. Così tra commenti e ipotesi, qualcuno ha iniziato a parlare addirittura di crisi profonda, di tradimenti e distanze emotive, trasformando il silenzio in un caso mediatico.

La risposta, però, è finalmente arrivata e lo ha fatto nel modo più elegante possibile: Jacqueline Luna ha deciso di pubblicare una foto, uno scatto intimo e dolce che la ritrae proprio insieme a Ultimo. La foto risale a poco prima della nascita del loro bambino e la giovane influencer ha accompagnato il post con una dedica semplice ma potentissima: “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy”. Nella foto si vede chiaramente il pancione di Jacqueline e la loro cagnolina Toffee che Ultimo bacia con tenerezza.

Poche parole, ma cariche di significato, capaci di spegnere in un attimo settimane di gossip per annunciare al mondo che il loro amore è ancora più solido che mai e fare così gli auguri al suo compagno di vita. Il riferimento ai “rumori” non è passato inosservato: Jacqueline Luna ha scelto un modo elegante e sottile per prendere le distanze dal chiacchiericcio costante che circonda la loro relazione, ricordando che la vita vera spesso non ha nulla a che vedere con ciò che appare online.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, un compleanno tra gli affetti più cari

La foto pubblicata da Jacqueline Luna su Instagram ha immediatamente fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di like e commenti affettuosi da parte dei fan, sollevati nel vedere la coppia ancora unita e complice.

In fondo, Ultimo e Jacqueline non hanno mai amato esibirsi troppo online visto che, fin dall’inizio della loro storia nata nel 2021, hanno scelto una linea piuttosto riservata, fatta di poche apparizioni e momenti condivisi online solo quando davvero sentiti. Anche la gravidanza di Jacqueline Luna è stata vissuta con discrezione, lontano dall’ostentazione tipica del mondo social: una scelta che oggi, paradossalmente, sembra aver giocato contro di loro, trasformando la normalità in sospetto.

Ultimo, dal canto suo, aveva pubblicato una lunga lettera ai fan nel giorno del suo 30° compleanno scrivendo: “Mi sono un attimo isolato dalla festa che sto facendo tra amici e famiglia. Volevo scrivervi, venire un attimo da voi. Stamattina apro gli occhi nel letto e dico: è il mio ultimo giorno da ventenne!?”.

Questa frase racconta molto del modo in cui il cantautore romano vive la sua vita pubblica, ovvero come un qualcosa in aggiunta alla vita vera vissuta con gli affetti più cari, a differenza della tendenza di scambiare la vita online con il vissuto reale fino a non distinguere più dove inizi l’una e finisca l’altra.