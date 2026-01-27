Ultimo compie 30 anni, la lunga lettera ai fan: “Mi dissero ‘Te la sei rovinata da solo la carriera’”

Ultimo compie 30 anni e affida ai fan una lunga riflessione, ricordando anche il momento in cui pensava che la sua carriera fosse finita

Ultimo compie 30 anni. Il cantante romano, tra i più ascoltati della sua generazione, raggiunge un traguardo importante e sceglie di condividerlo e celebrarlo insieme ai suoi fan.

Per farlo, affida ai social una lunga lettera in cui si guarda indietro e ripercorre alcuni momenti chiave della sua carriera. Tra questi, anche un episodio del 2019: dopo un momento di difficoltà durante una conferenza stampa, qualcuno gli disse che la sua carriera poteva essere finita.

Ultimo, la lettera ai fan per i suoi 30 anni

“30 anni. Mi sono un attimo isolato dalla festa che sto facendo tra amici e famiglia. Volevo scrivervi, venire un attimo da voi. Stamattina apro gli occhi nel letto e dico: è il mio ultimo giorno da ventenne?! Abbiamo passato questi 10 anni insieme e se mi giro rivedo tutto”.

Inizia così la lunga riflessione che Ultimo ha voluto regalare ai suoi fan all’alba dei suoi 30 anni. Un messaggio in cui il cantante di Piccola stella ripercorre le grandi tappe di un percorso artistico e personale che oggi lo vede negli Stati Uniti, senza però abbandonare chi lo ha sempre seguito.

“Dalla casa con Tonno a scrivere Pianeti, al quinto piano sopra tutti a fumare fino a tardi, alla vittoria di Sanremo Giovani che ho dedicato a Vale, Peter Pan e gli instore nei centri commerciali, Sanremo con I tuoi particolari e quel liberatorio dovete sempre rompe er…. Il tour dei 20 palazzetti, le lacrime finali del primo Olimpico, annunciare il primo tour negli stadi per poi fermarci tutti per la pandemia, nel 2021 arriva Solo e Quel filo che ci unisce diventa la mia nuova speranza, le gambe che tremavano nel 2022 prima del Circo Massimo”.

Ultimo arriva poi agli ultimi anni, quelli che lo hanno riportato negli stadi e che gli hanno permesso di allargare la famiglia grazie all’arrivo del piccolo Enea, avuto dalla compagna Jacqueline Luna, “che mi insegna a rimanere disincantato dalle cose della vita”.

Una lettera intima che diventa anche un modo per fare pace con il passato e guardare avanti, senza dimenticare chi lo ha accompagnato fin dall’inizio.

Ultimo racconta di chi pensava si fosse rovinato la carriera

Tra un ricordo felice e l’altro, Ultimo lascia spazio anche a uno dei momenti più difficili del suo percorso professionale: il 2019, quando perse per un soffio la vittoria a Sanremo con I tuoi particolari.

Un momento in cui aveva sbottato in conferenza stampa, aprendo non poche polemiche. “Non l’ho mai detto ma dopo quella conferenza stampa del 2019 un addetto ai lavori mi disse ‘te la sei rovinata da solo la carriera’”, spiega il cantante ripercorrendo quel periodo.

“Tornando in stanza rimbombavano dentro di me quelle sue cazzo di parole. Io che avevo voluto così tanto vivere con la musica ero riuscito col mio spirito kamikaze a rovinare anche questo?! Non riuscivo a perdonarmelo. Ho passato la notte al telefono con Antonello e il giorno dopo mi sono svegliato col messaggio di Clemente che mi dice: stanotte abbiamo quasi riempito l’Olimpico. Non ho mai sospirato così forte e mi sono detto che forse non era ancora finita!”.

All’arrivo dei 30 anni, per Ultimo è tempo di nuove consapevolezze e della voglia di continuare un percorso che, proprio da quel 2019, non ha fatto altro che crescere: “Eccomi qui ora a credere che ci aspettino dai 30 ai 40 anni altri 10 anni pieni ma insieme. Che continueremo ogni anno a crederci… in questa favola che è per sempre. Avevo un sogno in tasca da bambino e l’ho baciato in bocca tutti i giorni della mia vita. Con tanto amore ma anche tanti errori e puttanate, come ogni cristiano sulla faccia della terra. E poi alla fine sai che c’è? Che sono un cazzo di acquario!”.