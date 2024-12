Fonte: IPA Jacqueline Luna Di Giacomo

Primo Natale da mamma per Jacqueline Luna Di Giacomo, l’attrice compagna di Ultimo che ha appena dato alla luce il piccolo Enea. Un batuffolo di 24 giorni che oggi stringe tra le braccia e mostra al pubblico di curiosi che non vedeva l’ora di conoscere il nuovo arrivato in casa Moriconi. È tempo di bilanci, per lei, in questa conclusione di 2024 che le ha cambiato la vita, ma è anche il momento di rallentare e di prendersi il giusto tempo per godersi la maternità che l’ha cambiata.

Jacqueline Luna presenta Enea

Ultimo e Jacqueline Luna non amano le luci dei riflettori e, anzi, nelle settimane che hanno preceduto la nascita di Enea hanno preferito mantenere stretta la loro riservatezza. Hanno scelto consapevolmente di trasferirsi negli Stati Uniti perché il piccolo avesse la doppia cittadinanza e, probabilmente, sarà bilingue come la sua mamma. Sono le prime settimane da mamma, per lei, che ora racconta di come sia cambiata la sua vita dopo l’arrivo del primo figlio con Nicolò Moriconi.

“Per me è ancora il 30 novembre, invece mi dicono che mancano due giorni a Natale. Faccio la doccia velocissima e confondo il rumore dell’acqua con un pianto che in realtà non c’è. Annuso la sua testolina e sento odore di latte. Ho due tette giganti che producono latte (!!??) Ho letto che il mio corpo si adatta in base alle sue esigenze per produrre i giusti anticorpi. Mi sento un supereroe. Forse lo sono. Almeno per lui spero di esserlo”, scrive su Instagram.

E racconta della sua nuova routine, che è diversa ma nella quale c’è anche un po’ di spazio per coltivare le amicizie che non intende abbandonare: “Per staccare un po’ la testa chiamo le mie amiche su FaceTime. Si preparano per uscire mentre io tiro il latte. Saranno mesi lenti. Non è vero, saranno velocissimi, e lui cresce mentre scrivo. Il mio mondo si è fermato, ma in realtà va velocissimo. Mi scende una lacrima se lo guardo e ci penso. Vorrei che rimanesse il batuffolo che è, invece già lo vedo più alto di me a dirmi: ‘Ma’, io esco’”.

La nuova vita da mamma

Sono giorni diversi da quelli ai quali era abituata, ma non meno felici. Jacqueline Luna Di Giacomo ha cercato e voluto questo bambino dal suo compagno Ultimo malgrado la giovane età e oggi è pronta per questa nuova sfida: “Vorrei dormire profondamente come prima… Ma poi penso che il sonno tornerà. Come alcune delle cose che mi mancano della mia vita prima di lui. Ma quello che non tornerà mai più sono questi momenti fatti di prime volte. Le prime volte più belle della mia vita. Oggi sono la mamma di Enea e non potrei essere più fiera di me”.

Tra i tanti commenti ricevuti, di auguri e congratulazioni, ci son anche quelli di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi Aurora Ramazzotti, giovane mamma del piccolo Cesare Augusto Cerza, ma anche quello di Lorella Cuccarini che negli anni non ha avuto un buon rapporto con la madre della neo-mamma, Heather Parisi. E ancora Max Brigante e Beatrice Valli, oltre che tutte le numerose fan base di Ultimo che in questi mesi si sono fatte sentire in maniera davvero particolare.