Ultimo e Jacqueline Luna in crisi, lei torna in Italia da sola: l’indizio social che preoccupa i fan

Tra silenzi e indizi social, la storia d'amore tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sembra attraversare un momento delicato che incuriosisce sempre di più

La loro storia ha sempre fatto sognare i fan, fin dagli esordi: stiamo parlando di Ultimo, celebre cantautore romano, e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. I due giovani sono sempre stati una di quelle coppie che catturano l’attenzione senza nemmeno provarci: discreti, affiatati, bellissimi nella loro normalità fatta di musica, viaggi e momenti familiari. Negli ultimi mesi, però, quell’equilibrio apparentemente perfetto sembra essersi incrinato, lasciando spazio a domande, silenzi e indizi social che, pur non rivelando apertamente nulla, hanno acceso la curiosità e la preoccupazione dei fan.

In molti nell’ultimo periodo si stanno chiedendo cosa stia succedendo davvero tra il cantautore romano e la giovane compagna, divenuta mamma del piccolo Enea un anno fa. Ci si ritrova a chiedersi se sia solo un periodo più riservato o se dietro le quinte si sta muovendo qualcosa di più profondo e ci si ritrova a osservare con più attenzione ogni scatto o storia social per capire se si tratta di crisi oppure no.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, insieme a New York ma nessuna foto sui social

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono da sempre una delle coppie più amate e la loro storia d’amore è sbocciata con quella spontaneità che piace al pubblico, scandita da piccoli gesti condivisi che, nel tempo, hanno fatto capire quanto fossero legati. Lei, con il suo carattere discreto e un’eleganza naturale, è diventata una presenza luminosa accanto al cantautore. Lui ha trovato in Jacqueline Luna un porto sicuro, qualcosa che va oltre la musica e gli applausi e l’arrivo del piccolo Enea, lo scorso novembre, ha suggellato il loro legame trasformandolo in una famiglia giovane, dolce e molto amata dai fan.

Sui social non sono onnipresenti, ma da sempre i due condividono momenti importanti e piccoli attimi di felicità, come le prime foto con il bambino, le coccole condivise, le battute affettuose. Insomma pur non essendo una coppia sovraesposta, quella formata da Ultimo e Jacqueline Luna è sempre stata molto presente sui social e sarà per questo che ora, vedere quei silenzi che sembrano avvolgere i loro profili, pesa un po’ di più e fa subito pensare che ci sia qualcosa che non va.

Se è vero che nelle ultime settimane gli scatti condivisi dalla coppia hanno iniziato a scarseggiare, è altrettanto vero che in molti non hanno potuto fare a meno di notare alcune stranezze social. All’inizio di novembre Ultimo è volato negli Stati Uniti insieme a Jacqueline Luna, che lo ha raggiunto poco dopo, arrivando in quella New York che entrambi portano da sempre nel cuore.

Proprio il 30 novembre il piccolo Enea compie 1 anno e dunque i fan si sarebbero aspettati uno scatto condiviso, un ricordo del momento speciale, e invece nulla. L’unico scatto che è arrivato è quello, comunque super apprezzato, con Vasco Rossi: i due cantanti appaiono in un locale di Los Angeles con una tazza di caffè o tè in mano. Ad accompagnare lo scatto un semplice “Senti che bel rumore” in omaggio ad uno dei grandi successi del Blasco, ma di Jacqueline Luna neanche l’ombra.

Ultimo e Jacqueline Luna stanno ancora insieme? I fan guardano i social alla ricerca di indizi

Negli ultimi tempi dunque, i follower più attenti hanno notato l’assenza delle immagini di coppia, delle dediche romantiche, dei “noi” sui social. Anche il viaggio a New York insieme a Jacqueline Luna ha fatto sorgere parecchi dubbi visto che non sono apparsi insieme in nessun contenuto. Un dettaglio troppo evidente per essere ignorato, soprattutto se si pensa che in occasione della prima festa di Halloween del piccolo, Jacqueline Luna ha condiviso un momento speciale, ma Ultimo non compariva negli scatti: silenzi, che nel mondo delle immagini risultano rumorosi.

Anzi, secondo i rumors che si rincorrono in rete, sembrerebbe che Jaqueline Luna sia tornata da sola in Italia dopo soli 5 giorni nella Grande Mela, alimentando ancora di più i dubbi dei fan.

C’è chi parla di “fase di pausa”, chi di un semplice cambio di rotta nella gestione della privacy, e chi sussurra addirittura che la rottura sia vicina. Le voci corrono, inevitabili e da ormai diverse settimane c’è anche chi ha tirato fuori la parola “crisi”.

Ci si ritrova così a leggere tra le righe, valutando più l’assenza che la presenza. Nel frattempo nè Ultimo, nè Jacqueline Luna hanno rilasciato alcuna dichiarazione e in molti si chiedono se il loro silenzio non sia in realtà semplicemente bisogno di più riservatezza, magari di un momento di respiro lontano dai riflettori, oppure l’inizio di qualcosa di diverso. E mentre i fan restano in attesa di un segnale, gli occhi di tutti restano puntati sui loro profili social.

