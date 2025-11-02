Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo, l’indiscrezione: “Si sono separati”

Crisi nera per il cantante e l'influencer, che secondo le ultime indiscrezioni si sarebbero separati a un anno dalla nascita del loro bambino

Si vocifera da tempo che tra Ultimo e la compagna Jacqueline Luna di Giacomo le cose non vadano per il verso giusto. E adesso ulteriori indiscrezioni confermerebbero che la coppia sarebbe in crisi, pronta ad annunciare a breve la separazione, a poco meno di un anno dalla nascita del loro bambino, Enea.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo pronti ad annunciare la separazione

Da qualche tempo ci sarebbe aria di crisi tra Ultimo e la compagna Jacqueline Luna di Giacomo. La relazione tra il celebre cantautore romano e la figlia di Heather Parisi starebbe attraversando un periodo delicato, e secondo gli esperti di gossip la rottura sarebbe ormai inevitabile.

Le voci sulla loro crisi circolano da qualche settimana, e adesso Alessandro Rosica, volto noto della cronaca rosa, è tornato all’attacco, confermando sui social ciò che molti sospettavano da settimane. “Purtroppo tutto si è raffreddato” ha scritto l’esperto di gossip in una storia sul suo profilo Instagram, parlando del legame sentimentale tra il cantante e l’influencer. “Prossimamente annunceranno la rottura. Non ora, più avanti. Ormai sono separati in tutti i sensi, sono solo genitori”, ha aggiunto.

Stando alle indiscrezioni diffuse da Rosica la storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline sarebbe giunta al capolinea. E non è la prima volta che l’esperto di gossip parla della coppia: già qualche tempo fa, senza troppi giri di parole, aveva lasciato intendere che la crisi tra i due fosse causata dalla presenza della figlia di Heather Parisi sui social: “Ti sei comportata male e lo sai. Hai sempre messo i social davanti al tuo compagno. Potevi portare più rispetto a una persona che ama la riservatezza, e non buttarlo sempre in pasto a fotografi e Instagram”, aveva scritto.

L’assenza di Ultimo

Quel che è certo è che da tempo Ultimo non compare nei ritratti di famiglia della compagna. Jacqueline Luna infatti è apparsa sola anche in occasione dell’ultimo post condiviso ad Halloween.

“Il nostro primo Halloween”, ha scritto a corredo della foto che la vede travestita da Crudelia De Mon, mentre tiene suo bimbo in braccio con un costume da cucciolo della Carica dei 101. Nel frattempo i follower dell’influencer hanno chiesto del cantante, ma il silenzio della ragazza non ha fatto altro che alimentare ulteriormente i sospetti sulla crisi.

E anche sul profilo del cantante tutto tace: da settimane Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, non condivide scatti di coppia né dediche alla compagna. La rottura arriverebbe a distanza di meno di un anno dalla nascita del loro bambino, Enea, venuto alla luce il 30 novembre del 2024.

Del resto le voci sulla crisi della coppia circolano da tempo: sempre Rosica, già prima dell’estate, aveva parlato di un “momento no” per il cantante e la compagna. In quell’occasione però Jacqueline Luna aveva provato a smentire l’esperto di gossip pubblicando degli scatti risalenti al giorno del parto di Enea, ma lui aveva presto replicato.

“Appena parlo mettono foto vecchie per provare a smentire. Quanto mi sta scadendo sta tizia. Non si vedono e sentono da parecchio se non per il figlio. Ma vabbè, tira a campare ancora di hype di Niccolò”, aveva fatto sapere.