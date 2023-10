La moda ha un potere: rivelare al mondo chi sei, i tuoi intenti, come ti senti. La moda è uno strumento: ti dà la possibilità di parlare di te, di comunicare. Giorgia Meloni lo sa bene. Come tutte le- dalle Regine alle leader - non può indossare il primo capo di abbigliamento che trova nel suo armadio. Non lo ha mai fatto, ben prima di diventare Presidente del Consiglio. Pensiamo al look che apre questa gallery, sfoggiato in occasione della Cerimonia della Campanella:. La firma è di. Armani, ovviamente.