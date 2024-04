Fonte: Getty Images Scout e Tallula Willis sul red carpet

Scout e Tallulah Willis sono due sorelle legate da un amore profondo, ma anche dalla comune passione per lo stile. Non hanno mai perso occasione di sfoggiare look meravigliosi sul red carpet, anche in compagnia di mamma Demi Moore, ma stavolta dobbiamo ammettere che si sono superate indossando due abiti lingerie coordinati, due capi vintage degli anni ’90 preziosi e molto ricercati.

Scout e Tallulah Willis scelgono il vintage anni ’90

Sono due giovani donne molto diverse tra loro, eppure Scout e Tallulah Willis sono la dimostrazione di come gli opposti possano trovare un punto di incontro, anche quando si parla di stile. Lo abbiamo visto sul red carpet dei Fashion Trust Awards 2024, evento tenutosi martedì 9 aprile e del quale hanno approfittato per trascorrere una bella serata tra sorelle.

Fonte: Getty Images

Impossibile non notare i loro abiti lingerie coordinati, trend che non passa mai di moda e che hanno riproposto con due capi vintage realizzati niente meno che negli anni ’90. Si tratta di due creazioni della collezione primavera/estate 1995 di Christian Lacroix, uno dei più importanti stilisti francesi ricordato anche per il meraviglioso abito color champagne indossato da Helen Mirren agli Academy Awards del 2007 e ritenuto ancora oggi tra i più belli mai apparsi su un red carpet.

I dettagli degli abiti coordinati di Christian Lacroix

Gli abiti indossati dalle figlie di Demi Moore e Bruce Willis, quest’ultimo affetto da demenza frontotemporale e al quale non hanno mai smesso di essere vicine, sono due piccoli gioielli vintage, un tripudio di pizzo e colori sgargianti riproposti con sapiente cura da La Trousseau di Los Angeles.

Scout ha optato per un abito realizzato in raso rosa shocking con con chiffon di seta nero e dettagli in pizzo. Audace con lo scollo senza spalline, impreziosito da volant e finiture di pizzo nero anche sull’orlo, perfetti per creare contrasto e mettere in risalto il colore. Scout ha deciso di abbinarlo a dei collant neri leggeri , raccogliendo i lunghi capelli scuri in una coda alta con frangetta a tendina, di gran tendenza.

Fonte: Getty Images

La sorella Tallulah, invece, ha optato per un altro modello in stile lingerie, ma di un bel colore verde lime. Anche questo splendido abito presenta dei dettagli in pizzo nero a contrasto con motivo floreale ma, a differenza di quello indossato da Scout, ha il corpetto con scollo a cuore sostenuto da due bretelle sottili. Tallulah ha preferito lasciare le gambe nude, ma entrambe hanno impreziosito i look con due deliziose borsette a sacchetto nere, ognuna delle quali riprende il motivo di pizzo e volant del rispettivo abito, en pendant con le décolleté a punta con tacchi a stiletto e cinturino.

Il vero tocco di stile? Se lo aggiudica senza dubbio la bella Tallulah che, per accentuare l’ispirazione vintage del suo look ha scelto di indossare un girocollo di perle abbinandolo a una cavigliera, anch’essa di perle. Sono gioielli che non passano mai di moda e che, come dimostra Tallulah, sono perfetti anche per una giovane donna di 30 anni che per una sera vuole sentirsi unica e preziosa.