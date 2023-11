Da quando la famiglia di Bruce Willis ha annunciato la sua malattia, il mondo intero si è stretto in un abbraccio nei confronti di uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Molti di noi sono cresciuti insieme a Willis: la notizia della diagnosi di demenza frontotemporale ci ha atterriti. L’attore è circondato costantemente dall’affetto della sua famiglia allargata: la moglie Emma Heming, l’ex Demi Moore e le cinque figlie. Come sta l’attore? A parlare è proprio la Heming, raccontando qualcosa di più sulle sue condizioni.

Come sta Bruce Willis: la moglie parla delle condizioni di salute

A Sunday Paper, durante un’intervista a opera di Maria Shriver, Emma Heming ha parlato a cuore aperto delle attuali condizioni di Bruce Willis, a cui è stata diagnosticata la demenza frontotemporale. “Ho molta più speranza oggi di quanto non ne avessi quando Bruce ha ricevuto la sua prima diagnosi. Oggi so molto di più su questa malattia e sono connessa a un’incredibile comunità che mi supporta moltissimo”, ha confessato di non sentirsi sola e di guardare al futuro con una ritrovata positività proprio in virtù della vicinanza di migliaia di persone in tutto il mondo.

Tuttavia, nonostante le speranza della moglie, le ultime notizie sulle condizioni dell’attore non sono altrettanto positive. A Closer, una fonte ha rivelato che al momento non sarebbe in grado di riconoscere la sua amatissima ex moglie, Demi Moore, che oltretutto gli è sempre stata vicina negli ultimi mesi, tenendosi costantemente informata sul suo stato di salute. “Demi è sempre rimasta in contatto con l’attuale moglie di Bruce Willis, Emma Heming. Ma non sapeva che l’ex marito fosse così peggiorato”.

La preoccupazione di Demi Moore e le parole dell’amico di Willis

Come è normale, la Moore è a dir poco affranta dalla situazione. “La sua memoria è sbiadita. Demi si è accorta che non la riconosceva davvero, è devastata”. Anche il carissimo amico e collega di lunga data di Willis, Glenn Gordon Caron, non ha condiviso parole molto speranzose riguardo. A Page Six, si è detto molto preoccupato. “Mi sembra che nei primi minuti dell’incontro abbia capito chi fossi, ma non parla per niente. Prima era un lettore vorace che divorava ogni tipo di libro, ma adesso ha smesso”.

Tuttavia, a venire meno è stata la sua gioia di vivere. “Se sei con lui ti accorgi che è sempre lo stesso Bruce e sei grato che ci sia ancora”. Proprio come la Moore, anche l’amico è sempre stato al suo fianco negli ultimi mesi. “La cosa che rende la sua malattia ancora più inaccettabile è che chiunque abbia mai trascorso del tempo con Bruce, sa che non c’era nessuno che avesse più gioia di vivere di lui”.

L’attore è anche diventato nonno nel 2023: Louetta Isley Thomas Willis ha portato enorme gioia e felicità in casa. Una bellissima famiglia allargata, la loro, composta dall’attuale moglie Emma e dell’ex Demi, con le figlie Rumer, Tallulah, Scout LaRue, Mabel ed Evelyn: ciascuna si è stretta attorno a lui con l’obiettivo di creare quante più memorie e ricordi preziosi possibili.