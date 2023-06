Bruce Willis, la prima foto su Instagram con la nipotina emoziona

In America, il 18 giugno si è celebrata la Festa del Papà. Per l’occasione, sono state tante le star su Instagram che hanno condiviso i rispettivi tributi, ma un post, in particolare, ci ha commosso profondamente. Rumer Willis, infatti, ha pubblicato una foto di Bruce insieme alla nipotina Louetta. Sia Emma Heming che Demi Moore hanno dedicato diversi pensieri e scatti a Bruce: parole commoventi.

Bruce Willis, la foto con la nipotina Louetta su Instagram

Su Instagram (e non solo), grande festa per Bruce Willis, perché è stato celebrato da tutte le donne della sua vita. La figlia Rumer, dopo essere diventata mamma il 18 aprile 2023, ha voluto condividere un dolce omaggio per il papà, celebrandolo anche in veste di nonno. Dopo la diagnosi di demenza frontotemporale, comunicata dalla famiglia, tutti si sono stretti attorno a lui, per creare quanti più ricordi possibili.

“Vedere mio padre tenere in braccio mia figlia oggi è stato qualcosa di cui farò tesoro per il resto della mia vita. La dolcezza e l’amore per lei sono così puri e belli. Papà, sono così fortunata ad averti nella mia vita, e lo è anche Lou. Grazie per essere il papà più giocoso, amorevole e figo che una ragazza possa desiderare”, queste le dolci parole scritte a corredo del post su Instagram.

Le parole d’amore di Emma Heming e Demi Moore per Bruce Willis

Sempre sui social, a celebrare Bruce Willis sono state Emma Heming, l’attuale moglie, e Demi Moore. “Provo un profondo rispetto per Bruce quando lo guardo fare da papà alle nostre piccole”, ha scritto la Heming, mostrando uno scatto di Bruce insieme alla figlia Mabel. “Ciò che sta insegnando loro rimarrà. Amore incondizionato, gentilezza, forza, compassione, pazienza, generosità e resilienza”, ha aggiunto.

Non è stata da meno la Moore – che ha già condiviso uno scatto insieme alla nipotina su Instagram. “Per sempre grata a te per avermi dato queste tre bellissime ragazze”, ha scritto invece Demi, pubblicando una foto dell’attore con le figlie: Rumer, Scout e Tallulah. Parole d’amore in piena regola per celebrare un punto di riferimento per la famiglia Willis.

Come sta Bruce Willis

Vedere le due famiglie di Bruce Willis andare così d’accordo, sostenerlo in un periodo buio, è un balsamo per il cuore. Già a marzo del 2022 la famiglia al completo ha condiviso una dichiarazione congiunta, annunciando il ritiro dal mondo del cinema dopo la diagnosi di afasia. “Ci stiamo muovendo come un unico e forte nucleo familiare per sostenere Bruce e coinvolgere i suoi fan”. Dopo quasi un anno dal triste annuncio, è arrivata l’ulteriore diagnosi, la demenza frontotemporale.

In occasione del quattordicesimo anniversario di matrimonio tra Emma Heming e Bruce Willis, la modella ha descritto l’occasione come “difficile per i caregiver”. Al momento, le condizioni dell’attore sarebbero in declino: “Le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è possibile avere una normale conversazione con lui. Sua madre è sicura che suo figlio non la riconosca più”, ha riportato il cugino della madre di Willis a Bild. Tuttavia, riconosce ancora le figlie, secondo quanto raccontato da Tallulah Willis in un lungo editoriale su Vogue.