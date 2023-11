Un dolore sordo, quello della famiglia Willis, che negli ultimi mesi è sempre stata al fianco dell’attore, dopo la diagnosi di demenza frontotemporale. La figlia Rumer, che è diventata mamma nel 2023 di Louetta, ha condiviso una foto del passato insieme al papà, con una didascalia che ha commosso tutti noi: “Mi manca davvero il mio papà oggi”. I fan si sono stretti attorno alla Willis: “È ancora lì in modo diverso”, ha scritto un utente.

Bruce Willis peggiora, le parole della figlia Rumer

Non sono molti gli aggiornamenti sullo stato di salute di Bruce Willis, a cui è stata diagnosticata in prima battuta l’afasia e successivamente la demenza frontotemporale. Da una parte, la moglie Emma Heming parla di speranza, ma dall’altra, leggendo le indiscrezioni e osservando il post condiviso su Instagram di Rumer Willis, molti nutrono timori nei confronti delle sue condizioni. Una foto, un tuffo nel passato: Bruce Willis, giovanissimo, abbraccia la piccola Rumer.

“È strano sentire la mancanza di qualcuno che è ancora qui. La demenza è una bestia crudele”, ha commentato un utente sotto il post, dove è avvenuta una vera e propria manifestazione d’affetto nei confronti di Rumer, e non solo. Anche la figlia Tallulah, che Bruce ha avuto con Demi Moore, ha condiviso una foto di recente, scrivendo: “Sei tutto il mio dannato cuore e sono così orgogliosa di essere la tua Tallulah Belle Willis”. In risposta al post della sorella un “ti amo”, rimandando l’immagine di una famiglia unita nell’amore del padre.

Nel 2023, Rumer è diventata mamma di Louetta Isley Thomas Willis. Non poco tempo fa, ha pubblicato uno scatto dove nonno Bruce tiene in braccio la nipotina. “La sua dolcezza e il suo amore per lei erano così puri e belli. Papà, sono così fortunato ad averti e lo è anche Lou. Grazie per essere il papà più giocoso, amorevole e figo che una ragazza possa desiderare”, parole che già allora avevano emozionato.

Le condizioni di salute di Bruce Willis

Secondo l’amico Glenn Gordon Caron, Bruce Willis avrebbe perso la gioia di vivere. Tutto è iniziato nel marzo del 2022, quando la famiglia Willis ha annunciato il ritiro dalle scene di Bruce, dopo la diagnosi di afasia. Poi, è arrivata la conferma della diagnosi di demenza frontotemporale: da allora, il declino dell’attore è stato raccontato attraverso le indiscrezioni raccolte dai media americani. “Amava la vita e adorava svegliarsi ogni mattina e cercare di vivere la vita al massimo”, ha affermato l’amico e collega. “Ho la sensazione che capisca chi sono per i primi tre minuti”. Ha anche ammesso che Willis ha perso in parte l’uso della parola.

Tutto ciò si aggiunge al dolore di Demi Moore: Willis non la riconoscerebbe più e l’attrice sarebbe devastata. Una fonte ha confessato a Closer che Demi è sempre rimasta in contatto con l’attuale moglie di Willis, Emma Heming, chiedendo aggiornamenti sulle sue condizioni. “La sua memoria è sbiadita. Demi si è accorta che non la riconosceva davvero”. La demenza frontotemporale ha causato un deterioramento cognitivo, con perdita della parola, cambi della personalità e anche sbalzi d’umore.