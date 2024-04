“Mi sento un’opera d’arte ambulante” ha affermato con somma tranquillità nel suo video di presentazione all’Isola dei Famosi 2024. Pietro Fanelli è il naufrago “poeta” di questa edizione del reality, che ha incluso nel cast anche alcuni non famosi. A dirla tutta, però, il giovane concorrente non è un volto proprio nuovo al pubblico dei social e anche a quello televisivo, seppur per la partecipazione a un programma che non ha lasciato il segno.

Pietro Fanelli, il poeta bohémien dell’Isola

Neanche il tempo di approdare sull’Isola dei Famosi, Pietro Fanelli ha cominciato a farsi conoscere dai naufraghi e dal pubblico scatenando sentimenti contrastanti. Il 23enne torinese ma trapiantato a Milano ricorda i personaggi di maidiregolliana memoria della Gialappa’s, con il suo fare sognante che ti fa chiedere continuamente se ci sia o ci faccia. Ed è qui che i telespettatori si sono divisi: è il suo vero modo di essere o una maschera costruita a tavolino per far parlare di sé?

Il suo video di presentazione in cui racconta della famiglia e delle sue massime aspirazioni è tutto un programma: “Mi muovo nel mondo portando poesia, vedendo poesia, respirando poesia e morirò di poesia – ha esordito -. Rendo tutto quello che vivo poetico, mi sento un’opera d’arte ambulante“. E ancora: “Sono nato a Torino ma vivo a Milano da quattro anni. La mia famiglia l’ho sempre amata ma volevo un po’ di solitudine, un po’ di indipendenza per scoprire il mio essere. Io a Milano sono arrivato senza un euro in tasca. Sono un bohémien, un vagabondo. Sono semplicemente un essere umano che porta avanti il suo amore per qualcosa e ne produce un’opera. Per me le regole sono opprimenti perché non riesco a esprimermi al massimo di quello che sono”.

I naufraghi contro Pietro Fanelli

“Per me sarà un momento di assoluta bellezza”, così ha descritto come immaginava la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2024 prima di approdare in Honduras insieme ai colleghi naufraghi NIP. Un ottimo auspicio, se non fosse che già nelle prime 48 ore di permanenza nel reality è riuscito ad accaparrarsi le totali antipatie dei suoi compagni di avventura.

Accusato di non collaborare, di isolarsi e girare in spiaggia con saccente aria di superiorità, ad attaccarlo per prima è stata la modella di origine senegalese Khady Gueye, piuttosto infastidita dal suo atteggiamento. “Mi hanno preso perché devo dimostrare che sono contro gli show tv contro i social e contro i reality, me l’ha detto lui testuali parole”, ha rivelato in diretta durante la prima puntata dell’Isola andata in onda lunedì 8 aprile. “Non sono un pagliaccio che sforna poesie a comando”, ha risposto irritato il giovane poeta.

L’incoerenza di Pietro Fanelli sui reality show

In effetti, l’affermazione non regge. Sebbene non sia un “famoso” in senso stretto, Fanelli ha un certo seguito sui social – in particolare su TikTok – e in passato ha partecipato al programma Summer Job. Un reality guarda caso, su quale non aveva espresso proprio parole dolci.

“Dato che sono un megalomane, narcisista, egocentrico, bastardo e sono molto impulsivo e impaziente, ho avuto la tragica e stupida idea di partecipare ad un reality show, che è la più grande trashata e schifezza che io abbia mai visto, quindi apparire lì come partecipante mi crea una vergogna e un disgusto incolmabili – aveva detto, riferendosi poi velatamente anche ai reality come l’Isola dei Famosi -. Mi sono pentito tremendamente. Io non avrei mai voluto fare TV o TikTok. Mi fa schifo questa roba. (…) TikTok e il reality mi hanno soltanto bruciato, le persone mi associano a quello schifo e non mi prendono sul serio. (…) Ci tengo a ribadire che io amo l’arte e non tutto questo marasma di me**a come Canale 5, i trapper e i social ecc”. Eppure è andato in Honduras, annullando completamente questo severo giudizio.