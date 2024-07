Diletta Leotta, il bikini bianco è una favola

Perché il due pezzi bianco in stile Diletta Leotta è tutto quello di cui ognuna di noi ha bisogno questa estate: alcune valide ragioni per mettere in valigia tale bikini

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Diletta Leotta

Pare che per Diletta Leotta sia assolutamente l’anno del bianco: soltanto un mese fa la conduttrice televisiva e radiofonica ha coronato il suo sogno d’amore salendo i gradini dell’altare per raggiungere il suo Loris (Karius, ndr) rigorosamente avvolta in un candido abito da principessa in pizzo da capo a piedi, completo di immenso velo e strascico, creato appositamente per lei da Atelier Emé.

Perché scegliere il bikini bianco questa estate

Ora, reduce da una mise decisamente mozzafiato – e dalla modica cifra da capogiro – la neomamma non può certo deludere le altissime aspettative circa i propri fashion look e sceglie di incantare anche in spiaggia, optando per un bikini bianco davvero da favola.

Se per quest’anno il dress code a cui aderire sul bagnasciuga è quello il più romantico possibile, come ci racconta la maliziosa quanto apparentemente ingenua tendenza coquette, il bikini bianco è la giusta via di mezzo tra questa ed il classico intramontabile a cui tutte ambiscono: prima di tutto perché di carattere tradizionalista, proprio come ogni buon romanticone da manuale, e poi perché lo sanno tutti che indossarne uno non può che esaltare grandemente l’abbronzatura. Una mossa furba che non lascia spazio al dubbio in merito all’ufficializzare il total-white non soltanto in spiaggia, ma soprattutto come uniforme chic ideale da indossare per ogni occasione e per tutta l’estate.

Insieme al corrispettivo in nero, il bikini bianco è da sempre – e prevediamo per sempre – tra le prime posizioni nella wishlist delle fashion addicted più diligenti. Come detto tale pezzo di beachwear non soltanto permetterà a quel colorito ambrato conseguito con tanta fatica di brillare, piuttosto che ingrigirsi, ma se scelto nel modello giusto concorrerà nel facilitare il puntuale obiettivo della tintarella da Oscar.

Il bikini bianco di Diletta Leotta è perfetto (anche) per la tintarella

Che quello scelto da Diletta Leotta rispetti i fondamentali requisiti di quest’ultimo? Scopriamolo insieme: il costume bianco due pezzi indossato dalla novella sposa si compone di un semplicissimo triangolo dalle coppe estraibili e tanto di lacci regolabili, e si completa di uno slip minimale e sgambato dai sottili laccetti sui fianchi. Un bikini che incarna perfettamente quello stile essenziale, pulito e minimale, ricercatissimo quest’anno ma che comunque non rinuncia in alcun modo a vantare un’allure sensuale quanto audace.

Promossa? Assolutamente sì. Questa, però, non è certo la prima mossa vincente della cronista sportiva in quanto a costumi da bagno. Pare infatti che la meritata vacanza con la sua bella famiglia la stia ispirando a sfornare un’ispirazione fashion dietro l’altra, tutte apprezzatissime dai suoi followers: l’ultimo look che ci ha fatto innamorare è stato quello contrassegnato da costume intero stampato, altro grandissimo trend dell’estate corrente.

Il modello in questione mostrava una silhouette invero molto semplice, come ogni costume intero da prediligere secondo la moda mare vigente in questi mesi d’altronde, era accessoriato di profondo scollo sulla schiena e mostrava una vivace fantasia floreale bianca e rossa, su sfondo rosa pallido. Insomma, Diletta docet. Non ci resta che attendere i prossimi spunti in merito al nostro abbigliamento da spiaggia.