Alberto Tomba: “Con Martina Colombari una storia bellissima”. Perché è finita

Nonostante siano passati ormai molti anni, Alberto Tomba ricorda con tenerezza l'amore con Martina Colombari. E spiega perché è finita

Basta pronunciare il nome di Alberto Tomba per richiamare alla memoria il periodo d’oro di un uomo che ha fatto la storia dello sci italiano. Vincitore di tre ori olimpici, Tomba ha scelto di ritirarsi a 31 anni, forse non del tutto consapevole del mito che stava lasciando alle sue spalle. Si definisce un “timido”, ben lontano dalle “frottole” che alcuni raccontavano sul suo conto a proposito dello sciatore che preferiva le discoteche agli allenamenti. E ricorda come faceva notizia anche per via di flirt (o presunti tali). Tra i suoi grandi amori, Martina Colombari, che ancora oggi a distanza di tanti anni racconta con tenerezza.

Alberto Tomba ricorda l’amore con Martina Colombari

Nella sua ultima intervista al Corriere della Sera, Alberto Tomba ripercorre la sua intensa carriera, approdando inevitabilmente anche all’aspetto sentimentale di una vita a tutta adrenalina.

Tra un allenamento e l’altro, tra look ricercati e che facevano tendenza anche fuori pista e un’immagine un po’ distorta da “sex bomb” che gli veniva attribuita (secondo lui, senza fondamento), c’è il cuore di un campione che ha amato. Tra relazioni che hanno fatto sognare un’intera generazione c’è quella con Martina Colombari.

Lei era giovanissima, praticamente sconosciuta e appena eletta più bella d’Italia: “Ero giurato a Miss Italia. Vinse lei, a mani basse. Era bellissima, e fu una storia bellissima. Non aveva ancora la patente, la andavo a prendere a scuola… È durata quattro anni”, racconta.

L’inizio di questa relazione ha assunto immediatamente i contorni di un racconto fiabesco. Tomba rimase folgorato dalla bellezza della Colombari, attualmente impegnata in pista a Ballando con le Stelle, e le cronache rosa del tempo riportavano che fu lui stesso a offrirle una camomilla prima della gran serata. Un gesto romantico, quasi innocente, per avvicinare la splendida Miss.

Perché è finita la storia tra Alberto Tomba e Martina Colombari

Per quanto un sentimento possa essere puro, scontrarsi con la realtà non è sempre facile. Alberto Tomba e Martina Colombari incarnavano lo spirito degli anni Novanta, erano giovani e belli, ma vivevano perennemente sotto ai riflettori. Non c’era rivista che non li nominasse ma, a lungo andare, questa esposizione mediatica ha influito sul loro rapporto.

“Troppa pressione mediatica. Sempre i riflettori addosso. Mai un poco di privacy. Io ero sempre in giro, lei aveva avuto successo nel suo mestiere. Ci vedevamo poco”, racconta il campione nell’intervista. Queste le ragioni per cui la storia d’amore è finita e, a un certo punto, i due hanno deciso di separare le proprie vite.

Come si raccontò ai tempi, la pressione arrivava anche dall’ambiente professionale di Tomba. Pare che il suo entourage vedesse la relazione come una sorta di “distrazione per la sua carriera“. Come qualcosa che potesse compromettere le sue performance in pista, insomma. Ne aveva parlato la stessa Martina Colombari al Settimanale F, in un’intervista: “Si scatenò l’inferno e io ero il diavolo”.

Al netto di tutto, restano i bei ricordi. Tomba ammette che non cambierebbe “una virgola” della sua “bellissima” vita, anche il fatto di non essersi sposato: “Un figlio sarebbe un sogno. Ma quanti matrimoni finiscono prima del tempo? Quante coppie sono saltate? Il novanta per cento? Viaggiavo tanto, come i marinai… Ma non sposarmi non è stata una scelta“.

