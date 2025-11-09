Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Settimo appuntamento con Ballando con le Stelle 2025. Una puntata, come sempre, intensa e appassionante con al centro confidenze, lacrime e qualche scontro piuttosto acceso. E finalmente l’annuncio tanto atteso: Andrea Delogu tornerà presto in pista, dopo la morte del fratello. Ma il rientro non sarà previsto prima della prossima settimana. Intanto è arrivata la seconda eliminazione: fuori dai giochi la Signora Coriandoli, che ha perso allo spareggio con Nancy Brilli.

Fabio Fognini, è lui l’underdog. Voto 9

Si parla tanto di Barbara D’Urso e Francesca Fialdini come papabili vincitrici di Ballando con le Stelle 2025 ma attenzione a Fabio Fognini. Perché sembra essere proprio lui la vera sorpresa di questa edizione del dancing show di Milly Carlucci. L’underdog, ovvero quello dato inizialmente per sfavorito visto che ha cominciato ad allenarsi in pista più tardi degli altri. Ma ora con il giusto potenziale per sovvertire i pronostici e vincere così contro ogni aspettativa.

E il valzer della settima puntata lo dimostra: romantico, elegante, perfettamente a tempo. Non solo talentuoso: Fognini si sta anche rivelando un concorrente amabile e delizioso. Sa stare al gioco, accetta i giudizi della giuria con umiltà, senza arrabbiarsi mai. Consapevole che si può sempre migliorare. Sta mostrando un altro aspetto della sua personalità e provando che c’è molto di più dietro quel tennista troppe volte irascibile in campo.

Dolcissimo anche con la moglie Flavia Pennetta, che si è detta pronta a ballare con lui. E chissà che non accada durante la semifinale del varietà, quando generalmente i partecipanti al programma ballano con i parenti… Nell’attesa, continua così Fogna!

Paolo Belli, amore e lacrime. Ma Rosolino non basta. Voto 6

Paolo Belli commuove tutti alla settima puntata di Ballando con le Stelle raccontando la grande storia d’amore con sua moglie Deanna. Ma soprattutto la malattia della donna, che ha segnato l’ultimo anno di vita del musicista.

“Mia moglie disse ai medici: ‘Farò tutto quello che mi dite, ma solo se Paolo sarà accanto a me. Se non potrà esserci, non preoccupatevi, io ho già avuto tutto dalla vita’”. Belli è emozionato: “Non potevo fare nulla, ma sapevo che la mia presenza le avrebbe fatto bene. E anche a me. È stata una prova durissima, ma l’abbiamo superata insieme”.

Rievoca le difficoltà dei primi anni di matrimonio: “Non avevamo un soldo, solo un fornello per cucinare e una camera da letto”. Quando la sua carriera sembrava sul punto di spegnersi, è stato l’amore a indicare la strada: “Abbiamo lottato. Lei mi disse che, se anche un giorno fossi dovuto tornare in fabbrica a fare l’elettricista, avrei dovuto prima lavorare su me stesso, perché a noi avrebbe pensato lei”.

La coreografia presentata in studio con Anastasia Kuzmina ha voluto raccontare proprio questa storia: un amore che ha saputo resistere a tutto. Toccante, impossibile non commuoversi. Ma c’è un ma.

La partecipazione di Paolo Belli in pista si sta rivelando con il passare delle settimane una mossa sbagliata. Il motivo è presto detto: dopo venti anni, il suo ruolo da co-conduttore era svolto egregiamente. E lo stesso non si può dire per Massimiliano Rosolino, assolutamente inadatto alla parte. Un pesce fuor d’acqua. Indubbiamente una delle scelte sbagliate di questa edizione.

Martina Colombari, leggera e luminosa. Voto 8

Come Fabio Fognini, anche Martina Colombari sta crescendo a Ballando con le Stelle, puntata dopo puntata. Ma quello che ci è piaciuto di più è che finalmente l’ex Miss Italia sia più leggera, spiritosa, libera. Ha messo da parte le lagne dell’esordio, quando si lamentava del peso della sua bellezza.

Via quella pesantezza degli inizi, benvenuta spensieratezza. La Colombari mette ora in mostra il suo lato più vivace e divertente. Si è scrollata di dosso tutta la sua rigidità. Agile nel quick e fasciata da un meraviglioso abito blu. Ottimo, poi, il lavoro che sta facendo il suo maestro Luca Favilla, che la sta spronando nel modo giusto e più adeguato. Chapeau!

Barbara D’Urso, più umana e fragile in tv. Voto 8

Come Martina Colombari, anche Barbara D’Uso si è tolta quella corazza che sfoggiava poco tempo fa a Ballando con le Stelle. Alla settima puntata viene fuori il suo lato più umano e fragile e tocca uno degli argomenti fino ad oggi tabù per lei: i suoi figli. Chi seguiva Barbarella su Canale 5 ricorda bene che difficilmente faceva riferimento a Giammauro ed Emanuele. Per Milly Carlucci è riuscita a fare uno strappo alla regola, non riuscendo a trattenere la commozione.

“Tutta la mia vita è improntata alla loro felicità, dei miei figli. Sono orgogliosa perché da sola ho tirato su due figli generosissimi, che rispettano le donne, rispettano tutti”, dice la D’Urso che, in sala prove con Pasquale La Rocca, ricorda il dolore per la separazione dal grande amore della sua vita, il produttore cinematografico Mauro Berardi. E le difficoltà di dover crescere due bambini come una madre single.

“Non riuscivo ad avere il mio primo figlio e stavo impazzendo. Quando avevano 5 e 7 anni, mi sono dovuta separare dal loro padre. Mi sono trovata sola con loro due. Ho dovuto imparare a fare la mamma, non avendone avuta una non sapevo come fare”. E ancora: “Quando sono andata a lavorare loro non l’hanno vissuta bene. Ma sono orgogliosa perché ho cresciuto due figli generosissimi. Sono molto riservati e hanno raggiunto la completezza nel loro lavoro senza essere ‘figli di Barbara D’Urso'”.

La coreografia di moderno ripercorre la sua storia personale, dove non mancano le difficoltà che una madre può vivere quando i figli crescono e si fanno sentire meno. “A volte aspetto una telefonata che non arriva”, ammette per poi precisare che però “i suoi ragazzi sono sempre molto presenti”. Senza filtri e senza faccette, una Barbara D’Urso vera, lontana dall’etichetta trash che la perseguita.

Filippo Magnini, sempre più polemico (e minaccioso). Voto 6

A mezzanotte inoltrata Filippo Magnini monta l’ennesima polemica contro la giuria di Ballando con le Stelle. “Ho l’impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me. Ci sono tante imperfezioni degli altri che non vengono dette. Non c’è una volta che a me lasciate passare una”, si sfoga senza però fare i nomi. L’ex nuotatore ha ragione: troppo spesso i giurati sembrano votare più a simpatia che per il reale talento.

C’è da dire però che la performance della serata non è convincente come le precedenti. Magnini è sicuramente bravo ma è mancato qualcosa, forse non c’è un reale affiatamento con Alessandra Tripoli come insinuato da qualcuno? Poi il riferimento (con tono minaccioso) a Giorgia Palmas che forse non tutti hanno colto.

Perché Filippo Magnini ha parlato di sua moglie? L’arcano è presto svelato: a La Volta Buona di Caterina Balivo Guillermo Mariotto ha insinuato che Magnini riesca a ballare meglio quando in studio non è presente la Palmas.

“Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l’unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: ‘Se lei è qui balli male, se non c’è balli bene’…”, ribadisce lo sportivo con fare stizzito.

“Ma chi ha nominato tua moglie?”, chiede Selvaggia Lucarelli. “Chi sa, sa. Avevo voglia di dire questa cosa, mandatemi via: non ho più voglia di stare qui. Ci sono state cose che non mi sono piaciute. È stato detto che se mia moglie è qui ballo male, smettetela, per favore… Chi l’ha detto, ha detto una cavolata. E quando mia moglie tornerà in studio io ballerò benissimo”.

Francesca Fialdini infortunata, stoica e sorprendente. Voto 7

Francesca Fialdini ha deciso di continuare il suo percorso a Ballando con le Stelle. Nonostante un’edema al piede e quaranta giorni di terapia per guarire del tutto. Era già successo a Elisa Isoardi nel 2020: ma se all’epoca la conduttrice torinese si era limitata a strusciarsi su un letto la Fialdini è andata decisamente oltre. Incredibile la coreografia montata da Giovanni Pernice, che dimostra ancora una volta di essere uno dei coreografi più bravi dello show.

Un pezzo interamente basato su prese, un piede solo e come sottofondo una canzone da brividi e più che mai perfetta: The show must go on dei Queen. Apprezzabile la resilienza di Francesca, brava e stoica. Ma forse, anche per le vie della sue condizioni di salute, sarebbe stato più corretto ritirarsi e poi ripresentarsi al ripescaggio di dicembre. Anche perché il problema è a lungo termine. “Farò di tutto per guarire”, dice lei. Ma a volte è meglio fermarsi e ripartire più forti di prima anziché rischiare di mandare tutto all’aria.

Ballando con le Stelle settima puntata, classifica, chi ha vinto e chi è stato eliminato

A vincere la settima puntata di Ballando con le Stelle 2025 è stata ancora una volta Francesca Fialdini, che ha potuto contare sul prezioso tesoretto di Alberto Matano e sul voto social. Dopo l’eliminazione della Signora Coriandoli sono finiti allo spareggio: Filippo Magnini, Marcella Bella e Rosa Chemical.

Ad uscirne vincitore, con il 48% delle preferenze, è Rosa Chemical, che può dunque rientrare in gara. Magnini e la Bella invece dovranno affrontare un altro spareggio – insieme ad Andrea Delogu – all’inizio della prossima puntata, in onda su Rai 1 sabato 15 novembre.

