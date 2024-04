Fonte: IPA Paolo Belli e sua moglie Deanna

Il celebre Paolo Belli è sposato da 40 anni con il grande amore della sua vita, Deanna Belli, con la quale anni fa ha scelto di adottare un bambino bielorusso, Vladik. Ecco cosa sappiamo di questa bella famiglia.

Chi è Deanna Belli

Per quanto Paolo Belli sia un volto noto della televisione e del teatro, sua moglie Deanna rifugge le telecamere. Non si presta ai riflettori e lui ha sempre rispettato questo aspetto del suo carattere. Ha raccontato di come sia stata una gran fortuna quella di incontrarsi quando entrambi erano “squattrinati” ma pieni di sogni.

Hanno avuto modo di scoprirsi senza il filtro della fama. Hanno lottato insieme e costruito la loro famiglia: “Una storia d’amore fatta di dialogo e condivisione”. Nel 1997 la coppia ha conosciuto per la prima volta Vladik. Ciò è avvenuto grazie a un progetto che mirava a ospitare in Italia bambini colpiti dalle radiazioni dopo l’incidente nucleare di Chernobyl: “Ci siamo innamorati di lui all’istante”.

Di tempo da allora ne è passato, eccome, e oggi il figlio della coppia ha fatto ritorno in Bielorussia. Ha seguito il cuore, ha spiegato Paolo Belli, e se lui è felice lo sono anche i suoi genitori. In passato aveva dichiarato: “Spero sia quella giusta, perché è sempre stato un po’ farfallone. Lei è una fotografa molto quotata e lui ha scelto di rientrare per seguirla. Rispetto la sua scelta e ci sentiamo tutti i giorni. Di certo ora sono preoccupato per la situazione, essendo un momento complicato”. Si è rivelata essere tutt’altro che una relazione come le altre. Suo figlio Vladik si è infatti sposato e ha reso nonni i suoi genitori.

Come sta Deanna Belli

Paolo Belli ha annunciato di dover interrompere il suo tour teatrale a causa di una notizia tremenda. Per quanto ami il suo pubblico, non avrà mai un’importanza pari a quella di sua moglie Deanna: “La mia famiglia ha bisogno di me”.

Stop al tour Pur du fare commedia, così da stare al fianco dell’amore della sua vita, che ha recentemente scoperto d’essere affetta da una grave malattia. Stando a quanto riportato dal settimanale Di più Tv, a svelare la necessità di interrompere gli show sarebbe stato inizialmente lo stesso Paolo Belli a teatro, al termine del suo show a Roma.

“Con dispiacere devo interrompere il tour. La mia famiglia ha bisogno di me e della mia presenza. Le successive date saranno annullate”. Non ci ha pensato su due volte e ha chiuso del tutto ogni possibilità di proseguire il suo percorso lavorativo. Ora tutto ciò che conta è poter dare forza a sua moglie Deanna, 65 anni, che ha dovuto subire un’operazione d’urgenza.

Sposati da 40, i due hanno messo piede in un incubo, quando alcuni accertamenti medici hanno rilevato una situazione di salute preoccupante. Questo è quanto riportato dal settimanale, citando persone vicine alla coppia.

I fan di Paolo Belli sanno bene la profondità del legame con sua moglie, della quale ha sempre parlato con profondo amore: “Mi aveva colpito subito, ma eravamo in compagnia di alcuni amici e ci siamo appena salutati. Per fortuna poi ci siamo rivisti, eravamo a Riccione, a un falò sulla spiaggia. Visto che mi piaceva tanto, per fare colpo, mi sono giocato il jolly: ho preso la mia chitarra, che porto sempre con me, e ho cantato per lei”.