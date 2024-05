Provaci ancora Bianca! Ennesimo outfit da censura per la moglie di Kanye West

Kanye West e sua moglie Bianca Censori paparazzati al loro arrivo in Italia: lei in perizoma e coperta “solo” da un cuscino

Fonte: Getty Images Ma come ti vesti? I look più assurdi delle star (da Julia Fox a Doja Cat)

Non si può certo dire che Bianca Censori, la moglie di Kanye West, non allieti e movimenti il lavoro dei paparazzi che la sorprendono nelle sue varie uscite pubbliche con il marito. Da Hollywood all’Europa, ogni apparizione della donna è sempre una sorpresa, a livello di outfit. Se di sorpresa si può parlare, perché in realtà il filo conduttore di ogni sua mise è sempre lo stesso: il nudo e la provocazione ad ogni costo.

Ancora non si è capito bene cosa voglia dimostrare la consorte di Ye, nato Kanye Omari West, ma fotografi e giornali di gossip, con lei ci vanno a nozze. E pazienza se (pare) genitori e amici sono preoccupati per lei: in realtà molti sostengono che sia proprio la donna mente e artefice di ogni suo look. E poco c’entri Kanye nel suo delirio stilistico.

L’ultima apparizione all’aeroporto di Firenze, dove la coppia è sbarcata per la nuova trasferta nel Belpaese. E se lo scorso anno Bianca era sbarcata coperta con un semplice cuscino viola, questa volta ha bissato cambiando solo il colore: un cuscino bianco appoggiato sulle sue splendide curve ricoperte solo da un body perizoma. Gli stivali, però, erano belli alti.

Kanye invece, che si copre tanto quanto la moglie si scopre, era bardato da una una felpa bianca con cerniera e un paio di pantaloni della tuta abbinati.

E se il buongiorno si vede dal mattino, considerato che lo scorso anno, durante la loro trasferta in Italia, Bianca aveva sfoggiato i look più assurdi ed eccentrici del suo repertorio, ne vedremo sicuramente delle belle.