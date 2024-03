Bianca Censori e gli outfit da censura: vittima o carnefice?

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Bianca Censori e i suoi look ai limiti della censura: nelle ultime settimane, dalle Fashion Week alle varie paparazzate per strada, siamo stati bombardati da foto e video della nuova moglie di Kanye West vestita, o meglio svestita, in modi incredibili. In poco tempo Bianca è riuscita a far dimenticare quelli già molto audaci di Kim Kardashian.

E se molte fonti vicine alla coppia sostengono che Bianca sia assolutamente consapevole e artefice della propria immagine, assolutamente non plagiata dal marito, ma anzi socia dei suoi investimenti e delle sue esternazioni varie, gli amici e soprattutto i genitori della ragazza non sono delle stessa idea. E ritengono che West eserciti e abbia un atteggiamento intimidatorio e pericoloso su Bianca.

Tra questi, ci sono appunto mamma Alexandra e papà Leo. Prima la donna è volata a Los Angeles nella speranza di vedere e parlare con la figlia ma – pare – senza essere riuscita a dissuaderla. Le due hanno passato del tempo insieme ma Bianca ha ribadito di non essere plagiata dal marito, di essere libera di fare e decidere quello che vuole.

Appena ripartita la donna, Bianca è stata paparazzata con altri due look ai limiti della censura: il primo prima consisteva in una micro minigonna con perizoma argento metallizzato abbinato a un bikini a triangolo. Il secondo l’ha vista vestita con collant trasparenti verde neon, abbinati a un succinto top beige.

Tanto è bastato per “smuovere” anche il padre che avrebbe chiesto a lei e Kanye West di volare in Australia per affrontare la questione de visu.

Eppure, se da una parte ci sono quelli (genitori compresi) che la vedono come moglie trofeo di Kanye, bambola nelle sue mani, altri sono sicuri del fatto che la donna è tutt’altro che vittima, anzi. Regista dei suoi look e socia attiva del marito nella costruzione del suo impero.

Oltre ad aver contribuito alla creazione del marchio di Kanye, Yeezy, nel novembre 2020, Bianca appare oggi come funzionario e manager congiunto di Oxpaha LLC, che Kanye ha fondato nell’ottobre 2023.

“La donna ha investito molto nel suo matrimonio con Kanye e il suo piano d’azione sta iniziando a diventare evidente”, dicono molti amici comuni.

Oxpaha ha acquistato per esempio lo scorso anno un altissimo edificio commerciale su Melrose Avenue a West Hollywood, che si ritiene utilizzerà come unità polivalente per le sue attività di moda e musica Yeezy. E Bianca è stata nominata procuratrice speciale per l’affare immobiliare, tanto per sottolineare la sua importanza negli affari del rapper.

‘Lei è una donna molto intelligente e sembra che sia artefice dei suoi look stravaganti quanto lui” dicono fonti vicino alla coppia. “È sempre stata una donna audace: sa che questo è il suo minuto di celebrità e che il suo minuto non durerà per sempre.”

Vittima del marito, egocentrico e narcisista, o mente diabolica solo apparentemente sottomessa in realtà regista di tutto? Ai posteri..