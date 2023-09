Kanye West, nuovo scandalo in Italia: Bianca Censori passeggia in topless

Fonte: IPA Le coppie più calde dell’estate, tra passioni, collaborazioni e nuovi arrivi

Non è ancora finito il lungo viaggio di nozze di Kanye West e della nuova, presunta, moglie Bianca Censori. La coppia si trova in Italia, impegnata nelle solite attività da turisti: una passeggiata in centro a Firenze, un giro in barca a Venezia, un po’ di shopping a Milano. Loro, però, non fanno le cose come tutti gli altri e, ogni volta che mettono piede fuori dalla stanza d’albergo, scatenano uno scandalo internazionale. Ecco l’ultimo.

Bianca Censori, in topless in centro a Milano

A Milano è tornato il caldo, l’afa rende difficili le passeggiate tra i palazzi e vien voglia di scoprirsi. Invece di fare come noi altre e optare per un fresco prendisole, però, Bianca Censori ha optato per una soluzione decisamente originale – e, tra l’altro, non così fresca a guardarla. La nuova mogliettina di Kanye West è stata beccata dalla rivista Nss Magazine in Corso Montenapoleone con un outfit a dir poco discutibile: tacchi alti, collant color carne e nulla più. Unico accessorio: un cuscino viola tenuto al petto per coprire il seno.

Forse la modella ha pensato che, ormai in arrivo una possibile denuncia per atti osceni in luogo pubblico – dopo l’atto sessuale consumato alla mercé di tutti su una barca a Venezia (che è valso alla coppia la messa al bando da parte della compagnia di motoscafi) -, tanto valeva sfruttare l’occasione per mostrarsi, di nuovo, in atteggiamenti ben poco consoni alla vita sociale.

Il rapper, al contrario, ha sentito il bisogno di coprirsi (come se gli fosse possibile passare in osservato) e, mentre la compagna stava con il seno al vento, ha indossato un completo total black con tanto di occhiali e cappuccio a nascondere il volto. Spiace Kanye, ti abbiamo riconosciuto lo stesso.

Kanye West: nessuna donna si salva dalle sue scelte di stile

Di certo Bianca Censori non sarà mai stata una fanatica del buon gusto, ma se il suo stile ultimamente è così improbabile è sicuramente colpa di Kanye West. Il rapper è famoso per stravolgere (quasi mai in senso buono) lo stile delle donne che gli stanno accanto. Appassionato di moda, e designer del popolare brand Yeezy, nel tempo libero si diverte ad assumere il ruolo di originale e autoritario stylist personale per mogli e fidanzate.

Fonte: IPA

La prima fu la modella Amber Rose, assieme a West dal 2008 al 2010, che negli anni della relazione passò da uno stile casual e sportivo a look estrosi e sempre monocromatici. Era Kanye che iniziava a delineare il mood del suo brand di moda allora ancora in fieri. Una volta conclusa la relazione, Rose è tornata al suo stile originario.

C’è poi l’ex moglie Kim Kardashian che, famosa per gli outfit sexy e – passateci il termine – anche un pelo tamarri, pochi mesi dopo aver conosciuto Kanye stravolse completamente il proprio stile e quello dell’intera famiglia. Per forza, perché, appena messisi insieme, il rapper si intrufolò nel guardaroba della fidanzata e gettò via tutti i vestiti, sostituendoli con capi da lui ritenuti più adatti (tutto testimoniato in una puntata del reality Al passo con i Kardashian). Eccessivo sì, ma Kim lo ringrazia ancora per aver contribuito a renderla un’icona di moda globale.

Infine, c’è stata Julia Fox, l’attrice che, già al primo appuntamento, si è ritrovata di fronte un intero nuovo guardaroba scrupolosamente selezionato da West. Durante l’intera frequentazione, Fox, che fosse da sola o in compagnia del rapper, ha indossato sempre e solo outfit pensati da Kanye e ai suoi coordinati. Adesso, per fortuna, è salva.