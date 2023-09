Kanye West e Bianca Censori, gli scandali in Italia costano cari: cosa rischiano

Nessuno come Kanye West e Bianca Censori ha letteralmente infiammato Venezia. No, non hanno preso parte al Festival del Cinema, ma in qualche modo hanno – decisamente – fatto sentire la propria presenza, con uno scandalo dopo l’altro. Sul Canal Grande, hanno esagerato, lasciandosi andare ad effusioni fin troppo esplicite. E le foto sono finite sul tavolo della polizia municipale di Venezia. Ma cosa rischiano, di fatto, “Ye” e la sua presunta nuova moglie?

Kanye West e Bianca Censori indagati dalla polizia municipale di Venezia

Sostanzialmente, riportando IlGiornale, si parla di “atti contrari alla decenza pubblica”. Le foto scandalose di Kanye West e Bianca Censori sono al vaglio della polizia municipale di Venezia. Il clamore generato dalla coppia è giunto anche oltreoceano. Del resto, i tabloid inglesi hanno avanzato già l’ipotesi di un’indagine, che il giornale ha confermato. Sì, West e la Censori rischiano. Di fatto, però, non c’è ancora la certezza che si sia consumato l’atto, nonostante gli scatti piuttosto espliciti.

Naturalmente l’indagine condotta dalla polizia ha solo un unico testimone chiave, che è il motoscafista presente con Kanye West e Bianca Censori. Sì, stava guidando, ma potrebbe fornire delle indicazioni in più per fare chiarezza su quanto accaduto. La cassa di risonanza mediatica delle effusioni in pubblico tra West e la Censori è stata a dir poco enorme: i passanti, poi, totalmente increduli. Questi aspetti – uniti ai video e alle foto che non lasciano molto all’immaginazione – fanno presagire che, sì, l’atto è avvenuto.

Un primo strike lo hanno ricevuto dalla compagnia Venezia Turismo Motoscafi, che ha scelto di bandire la coppia, come spiegato al Daily Mail Australia. Secondo la società, però, il motoscafista non avrebbe visto nulla. “L’autista doveva stare attento alla guida e al traffico e non ha visto le oscenità. Se avesse visto quanto successo, avrebbe immediatamente fatto scendere i due e segnalato i trasgressori alle autorità”.

Cosa rischia la coppia dopo gli scandali in Italia

Cosa potrebbe accadere, dunque? Di fatto, qualora fossero ritenuti colpevoli, si parlerebbe di atti contrari alla pubblica decenza. Non sarebbe reato, però: si parlerebbe dunque di una violazione amministrativa. Dovrebbero pagare 3300 euro di sanzione, con verbale. Il tutto deve essere notificato entro 150 giorni. Certo, Kanye West ha un patrimonio stellare, ma gli eventi degli ultimi giorni non hanno giovato alla reputazione della coppia. Che, peraltro, dovrebbe essere sposata, ma nessuno ha mai visto il certificato di matrimonio.

L’ennesimo scandalo in centro a Milano

Per Kanye West e Bianca Censori, l’Italia deve avere qualcosa di speciale, perché sembrerebbe proprio essere stata scelta come “base” degli scandali estivi. Dopo quanto successo a Venezia, la coppia si è spostata a Milano. E, proprio il pieno centro, la Censori ha scelto un look estremamente particolare per visitare la città meneghina. Collant color carne, cuscino viola per coprire il petto e tacchi alti. Nessun abito, jeans, gonna, maglietta, top. A sorprenderli la rivista Nss Magazine in Via Montenapoleone. Dietro le scelte di stile della Censori, potrebbe esserci proprio il suo nuovo partner, che talvolta diventa stylist delle proprie mogli e fidanzate. Ma è davvero la scelta migliore? Insomma, è vero che gli scandali estivi si fa presto a dimenticarli. Ma così è un po’ troppo.