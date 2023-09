Kanye West e Bianca Censori, scandalo a Firenze: lei posa “nuda” in pieno centro

Fermi tutti, perché ci risiamo: proprio così, Kanye West e la “moglie” Bianca Censori hanno nuovamente dato scandalo in Italia, precisamente a Firenze. Dopo Venezia e Milano, dunque, hanno scelto di far parlare di loro persino nella città dell’arte e della cultura per eccellenza nel nostro territorio. E dall’America arrivano voci poco rassicuranti: gli amici della Censori sarebbero sempre più preoccupati e costernati per i suoi look… decisamente “oltre”.

Kanye West e Bianca Censori, il nude look a Firenze

Abbiamo spesso parlato in modo positivo dei nude look: un tempo quasi necessari per dare maggiore libertà di scelta, oggi vengono sfoggiati con estrema nonchalance sui red carpet più importanti. Eppure, Bianca Censori, la presunta nuova moglie di Kanye West – nessuno ad oggi ha visto il certificato di matrimonio – avrebbe deciso di propendere per un nuovo modo di intendere il nude look. Nude, davvero.

Così, in Via dei Calzaiuoli a Firenze, proprio in una delle strade centrali della città, West e la Censori hanno deciso di… esagerare. Ancora, di nuovo. Intenti a fare shopping, la Censori ha sfoggiato un body a dir poco attillato, color nude, con collant lucidi e tacchi a punta.

Un outfit appariscente? A dir poco. Ovviamente, West non ha perso tempo e ha scattato diverse foto alla moglie. L’ennesimo scandalo in Italia, dobbiamo dirlo, dopo quanto accaduto a Venezia e il topless a Milano in pieno centro. E la Kardashian? Anche lei sarebbe enormemente preoccupata, soprattutto perché si ritrova nella situazione di dover spiegare le “avventure” di Kanye West ai figli che ha avuto con lui.

La preoccupazione per i look di Bianca Censori

Quando si parla di star e vip, difficilmente riusciamo a metterci al 100% nei loro panni. Perché abbiamo vissuti e punti di vista differenti. E, per quanto gli accadimenti della vita possano riguardare sommariamente tutti noi, non ci viene spontaneo empatizzare con Bianca Censori e Kanye West.

Così, tra le critiche e le polemiche, c’è un sottofondo che non va ignorato. Ovvero la preoccupazione degli amici di Bianca Censori. Secondo una fonte raggiunta dal Daily Mail, infatti, il timore è che West voglia isolare la moglie dal resto del mondo, in modo tale da agire come meglio crede.

“Le amiche di Bianca stanno cercando di aiutarla ma non riescono a raggiungerla a causa dei filtri che West le ha messo intorno. (…) Siamo estremamente preoccupati. Lei non è quella che vedete nelle foto, è una donna incredibilmente vivace. Non è il tipo da tenere sempre la bocca chiusa. In questo momento, non ha nessuno che possa supportarla ed è spaventoso”.

L’obiettivo di West sarebbe quello di trasformarla in una sorta di Kim Kardashian 2.0, tenendo anche conto che “Ye” ha sempre consigliato le proprie partner in fatto di look e stili, dettando le regole. Forse un po’ troppo eccessive. Ma, nello star system, è proprio la caduta di uno schema fisso che fa parlare di sé. La domanda, però, è: ne vale la pena? A volte, alla ricerca dello scatto perfetto, non ricordiamo che ci sono dei limiti che non andrebbero superati.