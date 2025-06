Candy Girl: Bianca Censori stupisce ancora con il bikini di caramelle

IPA Bianca Censori e l’ossessione per Kim Kardashian: stessi look estremi

Una ragazza da mangiare, con gli occhi e non solo. Perché l’ultima spiazzante apparizione di Bianca Censori, a New York, l’ha vista (s)vestita di un micro bikini fatto di caramelle. Ricordate i braccialetti o le collane di caramelle di zucchero tanto di moda negli anni ’80? Ecco, proprio quelle.

Kanye West e Bianca sono arrivati presso uno studio di Brooklyn, catturando inevitabilmente l’attenzione di tutti e bloccando letteralmente il traffico. Lui come al solito vestito per una escursione in montagna, pantalone cargo e felpone oversize, gli immancabili occhiali da sole, Bianca a lasciare nulla all’immaginazione. D’altronde girava nuda d’inverno, figuriamoci ora con 35 gradi anche a New York.

Coppette micro a ricoprire a malapena il seno, perizoma, parrucca nera che sfoggia ormai da qualche tempo (e qualcuno sottolinea la somiglianza sempre più voluta e ricercata con quella Kim Kardashian che sembra ormai essere la sua ossessione) e scarpe décolleté argento.

E mentre i media internazionali notano come anche la sorella minore di Bianca, Angelina sia stata assoldata nel clan West, i fan della coppia si chiedono quale altro colpo di testa stia meditando Bianca. Che ormai sembra aver preso seriamente il mestiere di provocatrice seriale. A ciascuno il proprio lavoro del cuore.