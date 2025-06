Bianca Censori: nuovo outfit da censura, copia di Kim Kardashian

Bianca Censori riappare a Los Angeles con un body attillato e sgambato color carne e stivali pelosi. Un look che rimanda alla storica ex di Kanye

IPA Bianca Censori e l’ossessione per Kim Kardashian: stessi look estremi

Provaci ancora Bianca: ai fan e curiosi in astinenza, dopo qualche settimana di lontananza e rumor sulla ipotetica crisi con Kanye West ( poi smentita da nuovi avvistamenti insieme) la Censori ha pensato bene di tornare alle buone e vecchie abitudini con un look ai limiti della censura sfoggiato lunedì 16 giugno a Los Angeles.

Body sgambato e scollato color carne, identico a quelli della linea di intimo della ex storica di West, quella Kim Kardashian che per molti è una vera ossessione per Bianca, e stivai pelosi alti al ginocchio. Perché i polpacci, quelli sì vanno coperti, o si rischia la freddata con la condizionata.

Curioso che anche i capelli di Bianca, extension o parrucca che fosse, erano incredibilmente simili a quelli di Kim, lunghissimi e ondulati.

Bianca usciva da una seduta da una spa, e dopo l’appuntamento, una guardia giurata l’ha scortata alla sua costosa automobile, una Porsche 911 Turbo 4S nera.