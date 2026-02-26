Bianca Censori non cambia stile, lingerie crema e minigonna argento

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Bianca Censori a Los Angeles

Non c’è apparizione di Bianca Censori che non faccia parlare, immancabilmente facendo storcere più di qualche naso. Il suo è di certo uno stile minimalista, e non da intendere nell’accezione più canonica del termine, che stando a quanto lei stessa ha spiegato di recente è più riconducibile ad una forma d’espressione, all’arte, piuttosto che alla provocazione fine a sé stessa.

Per lungo tempo quella della moglie di Kanye West è stata la figura in assoluto più vista ma meno ascoltata dell’universo VIP intero: paparazzata in ogni dove, sempre poco vestita e con altrettante parole. Costantemente al fianco del noto rapper, la sua era una presenza che pareva esistere più come immagine che come persona: nel fitto chiacchiericcio, c’è chi ha addirittura osato accusare lui di manipolarla, di avere il controllo su tutto, persino sul guardaroba della partner. Di recente qualcosa è cambiato, però: l’architetta australiana ha lanciato la sua prima mostra d’arte, e per l’occasione ha rivendicato (anche) il suo desiderio di nudità. Un tentativo — riuscitissimo — di provocare il mondo, mostrando tutto, ma senza mai svelare nulla. Eccola dunque interpretare nuovamente sé stessa con una mise succinta, per le strade di Los Angeles.

Bianca Censori, vecchio stile, nuovi capelli: il look succinto a Los Angeles

Quello di Bianca Censori, proprio come quello del suo compagno, è un personaggio che fa fortemente discutere. Ma una cosa c’è da dirla: che si tratti di look, di performance artistiche o di qualsiasi altra cosa li riguardi, lei resta in grado di comunicare in maniera efficace quasi esclusivamente attraverso la sua estetica sfacciata.

Una verità sotto gli occhi di tutti — e letteralmente — confermataci per l’ennesima volta dalla sua ultima apparizione presso il Roosevelt Hotel di Los Angeles, nel corso dell’ottava edizione del Felix Art Fair. È sempre più evidente l’intenzione dell’architetta e designer di inserirsi nel mondo dell’arte, dopo la sua (criticatissima) performance di debutto dello scorso dicembre, a Seoul.

La tenuta scelta per l’occasione? Ovviamente di grande impatto: la vediamo negli scatti rubati indossare della lingerie a vista, una bralette color crema, per essere precisi, abbinata a minigonna dalla finitura metallica, argento, un paio di collant bianchi velati ed un paio di slingback trasparenti.

IPA

Lo stile è il solito, quello vecchio, ma a dire il vero i capelli no: passato in secondo piano per ovvi motivi, non è comunque sfuggito all’attenzione il nuovissimo pixie cut rosa confetto della trentunenne. Un look già sperimentato in passato, seppur in versione platino, che torna poco casualmente proprio nel momento di gloria dei tagli corti.

Bianca Censori e Kanye West verso il divorzio?

Nell’ultimo periodo troviamo Bianca Censori e Kanye West nuovamente al centro del gossip, non per i soliti motivi, ma a causa del presunto divorzio: dopo la smentita di un anno fa, il loro matrimonio starebbe attraversando un periodo di forte crisi.

“Lei ha cercato più volte di lasciarlo prima che andasse in psicoterapia. Bianca era molto infelice nel matrimonio da tempo e ha provato ad andarsene in diverse occasioni”, ha confessato una fonte vicina alla coppia a People. Stando a quanto rivelato poco dopo, però, sembrerebbe che la designer abbia deciso di dare al rapper un’ultima possibilità. Il rapporto si sarebbe stabilizzato grazie a sessioni di consulenza di coppia, un ultimatum posto proprio da lei. Come andrà a finire? Di certo verremo a saperlo molto presto.