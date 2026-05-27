IPA Naomi Osaka in oro al Roland Garros 2026

Lo sport può può incontrare l’alta moda, diventando un potente mezzo di espressione personale anche sul campo da tennis. Parola di Naomi Osaka, la quattro volte campionessa del Grande Slam che, al suo attesissimo debutto al Roland Garros 2026, ha deciso di scendere sulla terra battuta parigina indossando un maestoso completo scuro, per poi rivelare un abito da gioco dorato e scintillante che ha letteralmente abbagliato gli spettatori sotto il caldo sole di Parigi.

L’alta moda in gioco al Roland Garros

L’ultimo look sfoggiato da Naomi Osaka nasce da una collaborazione d’eccezione guidata dallo stylist Marty Harper, insieme al visionario designer svizzero Kevin Germanier, celebre per le sue creazioni couture realizzate con materiali riciclati.

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Germanier ha utilizzato i vecchi capi sportivi della campionessa per dare vita a una creazione unica, in un connubio che fonde gioco, storia e sostenibilità. La Osaka ha fatto il suo ingresso in campo come una moderna guerriera metropolitana, avvolta in un corsetto nero sagomato e arricchito da perline e cristalli scintillanti, abbinato a una maxi gonna a pieghe dello stesso colore.

Pochi istanti prima del riscaldamento, ecco il colpo di scena: ha svelato una minigonna dorata e un body tecnico ricoperto di paillettes firmato Nike.

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Intervistata subito dopo il match, la tennista ha parlato di questo look così audace, paragonandolo a uno dei monumenti più iconici del mondo: “Mi ricorda la Torre Eiffel di notte, quando luccica”. Con una punta di ironia, ha persino confessato di aver temuto che il giudice di sedia la cacciasse dal campo a causa del riflesso delle paillettes sotto il sole, tanto da aver preparato due completi di riserva più classici.

Non sono mancate le critiche

Questo momento glamour di Naomi Osaka ha diviso gli animi a Parigi. Se da un lato il pubblico ha apprezzato la sua scelta, incluse colleghe come la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, dall’altro non sono mancate le critiche.

La sua avversaria del primo turno battuta poi in due set, la tedesca Laura Siegemund, non ha nascosto un certo fastidio, dichiarando di essere lì per giocare a tennis e non per assistere a una sfilata di moda. Poi ha rincarato la dose, polemizzando sul tempo extra che le è stato concesso per svestirsi prima dell’incontro sul Suzanne-Lenglen e insinuando, quindi, di presunti favoritismi concessi alla Osaka.

I precedenti di stile di Naomi Osaka

Polemiche a parte, Naomi Osaka è riuscita ancora una volta nel suo intento: trasformare lo sport in un momento di intrattenimento. Dopo essere diventata mamma della piccola Shai nel luglio 2023, la campionessa giapponese è tornata in campo con una nuova consapevolezza, trasformando in una vera e propria tradizione questi ingressi teatrali sui campi da tennis più importanti del mondo, con look che lei stessa ha ammesso essere una sorta di “armatura” per esprimersi e infondersi forza prima delle partite.

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I più emblematici? Possiamo menzionare il primo look con i fiocchi agli US Open del 2024, diventato uno dei più virali sui social e nato dalla collaborazione tra Nike e la celebre designer giapponese Yoon Ahn, fondatrice del brand Ambush. Qui spiccavano elementi della moda Harajuku, un po’ da “Sailor Moon”: una giacca bomber satinata nera con un gigantesco fiocco nero sulla schiena e, al di sotto, un abito da gioco nero arricchito da romantiche ruches sulle spalline, con una gonna strutturata con quattro strati sovrapposti di balze arricciate.

All’inizio del 2026 c’è stato un altro “colpo di stile” della campionessa, stavolta alla Rod Laver Arena, quando ha fatto il suo ingresso in campo coperta da un velo bianco semitrasparente, un cappello a tesa larga e un ombrellino da sole coordinato che nascondevano un completino azzurro e verde acqua ispirato alle meduse, firmato dal designer Robert Wun.