Naomi Watts osa con l’abito trasparente alla New York Fashion Week ed è vittima di un incidente

IPA MFW 2025, da Naomi Watts a Bianca Balti, parata di star per la sfilata di Ferragamo

Alla New York Fashion Week le apparizioni che restano impresse non sono necessariamente le più eclatanti, ma quelle che raccontano un momento preciso nella vita di una donna. Naomi Watts arriva allo show di Khaite con un look total black che è insieme dichiarazione di stile e manifesto di una nuova eleganza adulta. Poi, come spesso accade quando si lavora con tessuti impalpabili e silhouette fluide, un piccolo imprevisto trasforma l’ingresso in uno dei più commentati della serata.

Naomi Watts alla New York Fashion Week: il minimalismo sensuale

Il Park Avenue Armory diventa la cornice perfetta per un outfit che gioca sulle stratificazioni e sui contrasti materici. Il cappotto lungo in lana color antracite indossato da Naomi Watts, dalla linea maschile e portato aperto sulle spalle, costruisce una figura slanciata e rigorosa, quasi architettonica. Sotto, un abito sottoveste in raso nero scivola lungo il corpo con quella fluidità tipica delle slip dress anni Novanta tornate protagoniste sulle passerelle.

Il vero cuore del look è però il top in chiffon trasparente, leggerissimo, indossato senza reggiseno. Una scelta che non ha nulla di provocatorio ma che parla di una sensualità consapevole, lontana dalle costruzioni rigide del red carpet tradizionale. La palette resta completamente nera, ma si anima attraverso le superfici: la lana opaca del cappotto, la lucentezza liquida del raso, la velatura impalpabile dello chiffon.

IPA

A dare ritmo all’insieme è il foulard in seta annodato al collo, morbido e leggermente voluminoso, che introduce una suggestione rétro e accompagna il movimento del look. Le décolleté in velluto nero con punta affilata e tacco medio raccontano un’eleganza metropolitana, mentre la micro bag in vernice con manico rigido – compatta, quasi d’altri tempi – aggiunge una nota preziosa.

L’abito trasparente e l’incidente

Il tessuto leggerissimo del top, complice il movimento, scivola leggermente e per un attimo lascia intravedere il seno sotto la trasparenza. Un wardrobe malfunction rapido, catturato dai flash, che avrebbe potuto mettere in difficoltà chiunque.

Naomi Watts invece continua a muoversi con la stessa postura rilassata e lo stesso sorriso accennato. Nessun gesto nervoso, nessun tentativo affrettato di coprirsi: è proprio questa naturalezza a trasformare l’incidente in una dichiarazione di stile. La sensualità smette di essere costruzione e diventa atteggiamento, presenza, consapevolezza del proprio corpo.

In un momento storico in cui la moda lavora sempre più sulla realtà e meno sulla perfezione patinata, anche un piccolo scivolamento del tessuto diventa parte della narrazione visiva. Non un errore, ma un segno di autenticità.

IPA

Dal Valentino di Venezia al front row di Khaite

Questo look si inserisce in un percorso estetico molto preciso. Negli ultimi anni Naomi Watts ha abbandonato le scelte più decorative per abbracciare un minimalismo sofisticato, costruito su tagli impeccabili e materiali di qualità.

Alla Mostra del Cinema di Venezia aveva incantato con un abito Valentino disegnato da Alessandro Michele: una creazione romantica con scollatura a cuore e ricami floreali, accompagnata da un grande fiocco in seta applicato sul davanti. Un dettaglio che sui social aveva diviso il pubblico – qualcuno lo aveva scambiato per un marsupio – ma che in realtà faceva parte di una precisa costruzione stilistica.

Accanto a lei, in quell’occasione, Billy Crudup in smoking color crema. I due si sono conosciuti sul set della serie Gypsy nel 2017, hanno debuttato ufficialmente sul red carpet nel 2022 e si sono sposati a New York nel 2023. Da allora l’immagine dell’attrice si è fatta sempre più rilassata e autentica, meno legata all’idea di dover stupire a tutti i costi.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp