Annalisa, i due total black opposti alla Paris Fashion Week 2026

Annalisa è ancora a Parigi, a godere delle meraviglie dell'Alta Moda: dopo l'apparizione in blu da Stella McCartney, eccola tornare al suo amato total black (e per ben due volte) da Mugler

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Annalisa

Che gli anni Ottanta dettino di nuovo tendenza lo sapevamo già, ma che lo faranno ancora per lungo tempo non potevamo immaginarlo. O forse sì. A fugare ogni dubbio è stata l’ultima sfilata di Mugler, alla Paris Fashion Week 2026: la collezione autunno-inverno 2026/2027 della celebre maison francese celebra una donna audace e sicura di sé, la stessa nata in origine dalla mente del fondatore, quella che non ha paura di esibire con fierezza il proprio stile, tra l’urbano ed il sensuale, ma che non ha bisogno di osare eccessivamente per catturare ogni sguardo.

Miguel Castro Freitas questa volta ha portato in scena tutta una serie di volumi architettonici, tra abiti longuette laminati, sinuosissime silhouette a clessidra, giacche scolpite, casacche monocolore a collo alto, motivi geometrici, tocchi di color block e di eco-pelliccia, dove righe black&white e colore vibrante si incontrano.

Proprio come per l’intera collezione di Stella McCartney, si sono visti ancora una volta alcuni capi strizzare l’occhio al mondo equestre: nel caso di Mugler erano pantaloni color fango dal taglio sartoriale, con tanto di staffa in bella vista e abbinati a décolleté con tacco a stiletto. Non sono mancati nemmeno gli scolli profondi, a lancia, ed i forti accostamenti di colore che la moda attuale vuole, su collant brillanti o sulla maglieria. Grande protagonista del fashion show è stata poi l’Art Déco, attraverso bijoux scenografici ad impreziosire ogni creazione.

Ad assistere a tutto questo dalla prima fila, tra Chapell Roan, Naomi Watts, Chiara Ferragni e Paris Jackson, c’era anche la nostra Annalisa.

Annalisa in total black a Parigi per Mugler: i look a confronto

Annalisa è stata tra le assenze più sentite a Sanremo 2026, e questo non si può certo negare. Dal canto suo la cantautrice savonese era impegnatissima con l’Alta Moda, il che non si è limitato alle sfilate della Milano Fashion Week 2026: eccola infatti volare a Parigi subito dopo, e sedere nel front row di numerosi fashion show.

Dopo aver incantato tutti in blu da Stella McCartney, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è tornata al suo amato nero per Mugler: la vediamo in foto posare con addosso un tailleur dalle linee scolpite, particolarmente evidenti sul blazer lungo e sciancrato dotato di spalline spigolose.

Getty Images

Completavano il look un paio di pumps dalla punta affilata, in vernice nera, una pettinatura semplice, sempre con l’immancabile frangetta rossa in primo piano, ed un make-up intenso completo di eyeliner grafico e rossetto rosso.

E, proprio come per le più grandi dive, il cambio d’abito: era total black anche la mise scelta dalla cantante di Esibizionista per prendere parte all’evento lancio della nuova fragranza del brand, Alien Pulp. In questo caso eccola immortalata in una sensualissima versione, mentre sfoggia un lungo abito da sera in satin, ancora una volta con spalline XXL ma accostate a spacco vertiginoso sulla gonna.

Annalisa, labbra dark per l’evento “Alien Pulp”

Per questa seconda tenuta firmata Mugler, decisamente più serale e provocante rispetto alla prima, Annalisa ha osato anche con il trucco. Niente eyeliner extra-grafico, questa volta: le grandi protagoniste del maquillaje erano le labbra, accese da un rossetto scuro dalle vibrazioni goticheggianti.

Ardimento, questo, che non ha sorpreso più di tanto. D’altronde le più attente non avranno potuto fare a meno di notare quella che sembra una vera svolta nel beauty look dell’artista, ultimamente molto più audace del solito. Che sia l’inizio di una nuova era? Lo scopriremo presto.