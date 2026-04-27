Annalisa conquista Mantova in total red: il look infuocato in tour

La seconda parte del tour di Annalisa è finalmente iniziata, e così anche la sfilza di look all'ultimo grido: tutto sul completo rosso scintillante che ha incantato Mantova

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Annalisa

Appare letteralmente impossibile non pensare ad Annalisa senza ricondurre, automaticamente, la sua immagine al rosso: questo non è solo il colore della sua iconica frangetta, la stessa che le incornicia lo sguardo da quando era appena una timida allieva a muovere i primi passi nel mondo della musica, da dietro al banco della scuola più famosa d’Italia, ma anche un elemento ricorrente nel suo signature look da diva internazionale.

Il nome del suo ultimo progetto discografico in primis — nonché del tour che sta attualmente facendo ballare tutto il Bel Paese — rimanda proprio alla nuance in questione, con le sue atmosfere grintose ed infuocate. Letteralmente: Ma noi siamo fuoco Capitolo II si è aperto con la data di Genova, lo scorso 23 aprile, ed in fatto di stile un nuovo ricco piatto ci è stato servito. Tra frange candide, tanta luce e inattesi colpi di giallo, è stato però a Mantova che la cantautrice savonese è tornata nei suoi panni preferiti: quelli del total red.

Annalisa incendia il palco di Mantova in total red: il look scintillante (e sensuale)

Per l’attesissimo debutto della seconda parte del suo tour con al centro le tracce di Ma io sono fuoco, Annalisa ha scelto la Liguria, la sua terra, dando inevitabilmente all’epico show una dimensione piuttosto intima, prima ancora che spettacolare.

Inutile dire come anche i suoi look abbiano giocato un ruolo fondamentale nella performance, in equilibrio perfetto tra scintillii, grande sensualità e dettagli couture. Abbiamo d’altronde visto l’artista addentrarsi sempre di più nel mondo dell’Alta Moda negli ultimi tempi, arrivando quest’anno persino ad essere eletta Global Ambassador di Mugler per il lancio dell’ultima fragranza della maison. Non può stupire poi tanto il prestigio delle griffe affisse sulle sue mise da scena, ora.

IPA

Tra quelle che più sono saltate all’occhio durante le due date di Mantova non possiamo che riconoscere uno dei maggiori leitmotiv della sua estetica, o forse dovremmo dire fil rouge: stiamo chiaramente parlando del rosso, tratto imprescindibile della sua essenza.

Il power color per eccellenza sul palco era perfettamente rappresentato da un completo due pezzi composto da crop top a maniche lunghe, a girocollo e con tanto di spalline scultoree, e pantaloncini culotte, entrambi ricoperti di paillettes, a richiamare le atmosfere ardenti dell’esibizione.

Un ensemble decisamente familiare, questo, che avevamo già visto proposto in versione nera nella prima fase della tournée: trattasi di uno strepitoso custom made firmato Dsquared2, che sagomato ma dalle linee essenziali permette all’artista di restare comoda e irresistibile in ogni momento dell’esibizione.

Annalisa, rossetto rosso e palpebre scintillanti per “Ma noi siamo fuoco capitolo II”

Ad essere dello stesso colore del fuoco, sul palco della città lombarda, non era soltanto l’abbigliamento di Annalisa: contrariamente al solito beauty look essenziale a cui la cantante di Canzone Estiva ci ha abituati, questa volta a giocarsi il ruolo da protagonista erano labbra scarlatte e palpebre luminose.

Una scelta piuttosto glamour quella di abbinare ad un rossetto rosso un ombretto tanto appariscente, rigorosamente in combo ad un cat eyes sfumato: una da autentica popstar.