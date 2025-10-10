Annalisa pubblica Ma io sono fuoco: tracce e collaborazioni del nuovo album

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Annalisa, "Ma io sono fuoco" è il suo nuovo album

Annalisa torna con un nuovo album: la cantante pubblica Ma io sono fuoco, un nuovo progetto discografico a due anni dall’uscita e dal successo E poi siamo finiti nel vortice.

Un album denso che, tra collaborazioni e tracce edite e inedite, regala ai fan della cantante una nuova parte del percorso che l’ha resa una delle cantanti italiane più amate del momento.

Annalisa, il nuovo album è “Ma io sono fuoco”

Difficile immaginare un momento più bello per Annalisa: la cantante è ormai entrata nella lista delle artiste più amate e continua a macinare successi con una bravura che lascia ipotizzare che, per lei, sia tutto facile.

In realtà, e lo abbiamo già visto, anche gli artisti più bravi soffrono di ansia. Tenere sempre alta l’asticella non è mai semplice, e riuscire a rimanere se stessi davanti a tanta aspettativa può fare paura.

Ma è anche da questi sentimenti che può nascere qualcosa di bellissimo. Ed è così che Annalisa pubblica Ma io sono fuoco: un nuovo album composto di 11 tracce tra editi e inediti che prosegue il bellissimo percorso della cantante.

Il cuore parte proprio dal titolo che, come raccontato dalla cantante in un’intervista per Tgcom24, ha un significato importante: “Quel ‘ma’ indica la volontà di mettere l’accento sul reagire, su una reazione a qualcosa che succede. È la volontà di trasformare le cose che accadono e farle in qualche modo diventare delle opportunità, anche quelle che all’apparenza non lo sono. Poi c’è anche un po’ un gancio a quello che è successo prima… i due titoli E poi siamo finiti nel vortice e Ma io sono fuoco si legano nel senso di avere la forza e la capacità e comunque spronarsi a trasformarsi, sicuramente serve a me a farmi forza”.

Una forza che le è servita nella creazione dell’album: “Ho dovuto fare i conti con l’ansia da prestazione derivante da un percorso così bello come quello che è stato il Vortice. Sento la pressione e l’ho sentita in questi mesi in cui ho scritto e in cui sono stata tanto in studio. L’ho sentita molto e quindi alla fine il sentimento centrale di questi pezzi è questa volontà di trasformarsi, di reagire, di non rallentare e di trovare comunque un modo per continuare a costruire, senza impigrirsi sui bei momenti, senza spaventarsi del fatto che quello che viene dopo è difficile”.

Annalisa, tracce e collaborazioni del nuovo album

All’interno di Ma io sono fuoco, Annalisa ha incluso due tracce edite: Maschio e Piazza San Marco, il duetto con Marco Mengoni. Una collaborazione nata dall’amicizia e dalla stima reciproca. Annalisa sapeva di volerla sentire con la voce di Mengoni, e ha fatto di tutto per far sì che questo accadesse.

“Al momento giusto l’ho chiamato per dirgli che c’era questo brano che da quando era nato pensavo fosse giusto per lui. ‘Non ci sono altre strade, quindi adesso ascoltala, te la mando, fammi sapere’ gli ho detto. L’ho tenuto al telefono un sacco, abbiamo chiacchierato, abbiamo riso, ci siamo confessati. Dopodiché lui se l’è presa, se l’è ascoltata, se l’è portata a casa sua e poi è tornato e mi ha detto: ‘Facciamolo’”.

L’altra collaborazione è quella con Paolo Santo, pseudonimo di Paolo Antonacci, con cui Annalisa canta Avvelenata. Un connubio che la cantante racconta come naturale, dato il lavoro in studio che li lega da tempo.

Ecco la lista completa delle tracce: