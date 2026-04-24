Annalisa infiamma col suo show: chi ha creato i suoi look seducenti

Annalisa conquista il palco con “Ma noi siamo fuoco”: uno show potente tra musica, moda e trasformazione che segna una nuova era artistica

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Virginia Bettoja Annalisa

Lei è una delle cantanti più amate del panorama pop italiano: stiamo parlando di Annalisa, artista divenuta negli anni non solo un’interprete elegante e super apprezzata, ma anche una vera e propria icona contemporanea, capace di dominare palco, stile e narrazione. E il suo nuovo tour ne è la conferma più potente: Ma noi siamo fuoco infatti non è solo un concerto, ma un viaggio dentro la sua trasformazione, tra emozioni, simboli e momenti spettacolari.

Annalisa, i look scintillanti della prima tappa del nuovo tour

La regina del pop italiano continua a macinare successi e l’album Ma io sono fuoco, pubblicato a ottobre 2025, ha debuttato direttamente al n.1 della classifica di vendita: Annalisa continua così la sua inarrestabile corsa costellata da una serie di obiettivi raggiunti che non fanno che consacrarla come una dell’artiste del momento.

E la prima tappa del tour Ma noi siamo fuoco, Capitolo II – Palasport 2026 andata in scena il 23 aprile ha confermato un successo ormai consolidato: la seconda parte del tour iniziato a novembre infatti ha già registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le 13 date.

A Genova poi è stato molto più di un semplice concerto: è stata una dichiarazione di identità, un abbraccio collettivo e, soprattutto, l’inizio di una nuova fase della sua evoluzione artistica. Sul palco con lei c’erano i musicisti di sempre, Daniel Bestonzo ( keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 14 ballerini diretti da Simone Baroni.

Anche i look hanno giocato un ruolo fondamentale nella narrazione: gli abiti firmati da grandi maison come Dsquared2, Etro, Ferrari, GCDS, Roberto Cavalli e Sportmax hanno accompagnato ogni fase dello spettacolo, sottolineando i diversi momenti emotivi.

Virginia Bettoja

Tra silhouette decise, dettagli luminosi e richiami sensuali, ogni outfit diventa parte integrante del racconto.

Virginia Bettoja

A completare il quadro, le scarpe Cult e i costumi dei ballerini, firmati Pinko, hanno contribuito a creare un’estetica coerente e fortemente identitaria.

Virginia Bettoja

Sul palco, Annalisa non si è limitata a cantare, bensì ha raccontato e si è raccontata: d’altronde lo spettacolo è costruito come un vero e proprio viaggio visivo ed emotivo, articolato in tre “sogni” ovvero Il Fuoco, Il Fiume e La Tigre, che rappresentano altrettante sfumature della trasformazione personale della cantante:

Sogno 1 – Il Fuoco: “Il tempo è un fuoco che mi consuma, ma sono io quel fuoco.

“Il tempo è un fuoco che mi consuma, ma sono io quel fuoco. Sogno 2 – Il Fiume: “Il tempo è un fiume che mi trascina, ma sono io quel fiume.

“Il tempo è un fiume che mi trascina, ma sono io quel fiume. Sogno 3 – La Tigre: “Il tempo è una tigre che mi divora, ma sono io quella tigre”

Annalisa tra spettacolo e narrazione: le altre date del tour

Il filo conduttore dello show di Annalisa è senza dubbio è il cambiamento: quello che brucia, che travolge, che divora, ma che allo stesso tempo rigenera. E Annalisa lo incarna perfettamente, con una presenza scenica sempre più sicura e magnetica.

Virginia Bettoja

La macchina scenica è imponente con al centro un vulcano monumentale che domina lo spazio, simbolo perfetto dell’energia che attraversa tutto il live: un organismo vivo, pulsante, fatto di luce, fuoco e movimento. Non è solo scenografia, ma un vero elemento narrativo che collega passato e presente, evocando metamorfosi, rinascita e potenza e che prende vita anche grazie alle coreografie di Simone Baroni, capaci di alternare movimenti geometrici e slanci più istintivi, dando corpo a un linguaggio potente, fisico, quasi primordiale.

Dietro questo universo visivo c’è la firma di Denso Studio, con la direzione creativa di Jacopo Ricci, uno dei nomi più interessanti della nuova scena internazionale, affiancato dallo scenografo Luca Ascioti e dal light designer Vittorio Campagnolo. Il risultato è uno show immersivo, dove musica, tecnologia e arti visive si fondono in modo fluido, senza mai risultare eccessivi.

La scaletta attraversa le hit più amate, i brani dell’ultimo album Ma io sono fuoco e il nuovo singolo Canzone estiva, già in vetta alle radio. Un successo che non sorprende, ma che conferma quanto Annalisa sia oggi una delle protagoniste assolute della musica italiana.

E il tour è solo all’inizio. Tra le tappe più attese, spicca l’appuntamento alla nuova Unipol Dome di Milano, dove sarà la prima donna a esibirsi, oltre ai debutti live in città come Mantova, Pesaro e Messina.

Qui tutte le prossime date: