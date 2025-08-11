Annalisa – Tutti in Arena, scaletta del concerto su Canale 5

IPA Annalisa, 10 look che hanno fatto la storia tra glamour, dettagli audaci e cambi di stile

Una indimenticabile notte di musica su Canale 5. Annalisa, una delle popstar più amate del momento, torna con il concerto Tutti in Arena nelle case degli italiani. Un evento sold-out, tenutosi all’Arena di Verona nel maggio 2024 e che celebra la sua carriera e i successi. Tra gli ultimi il singolo Maschio, incluso nell’atteso album di prossima uscita Ma io sono fuoco.

La scaletta del concerto all’Arena di Verona

Chi c’era o ha potuto goderne quando la registrazione è andata in onda la prima volta lo scorso settembre, ha assicurato che si tratta di uno spettacolo unico, tra coreografie e grandi successi, oltre che ospiti d’eccezione. E la scaletta di Annalisa – Tutti in Arena, in effetti, parla da sé:

Intro + Euforia

La crisi a Saint Tropez

Se avessi un cuore

Un domani (Annalisa feat. Mr. Rain)

Eppure sentire (un senso di te) con Elisa

Ragazza sola

Direzione la vita

Movimento lento

La genesi del tuo colore con Irama

Bye bye

Rosso corallo

Tsunami

Storie Brevi con Tananai

Mon Amour

Superclassico con Ernia

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the Moon dei The Police

Tango con Tananai

Nuda

Stelle

Bollicine

Come saprei con Giorgia

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics

Eva + Eva con Rose Villain

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

“Dire ‘Ciao Verona’ in un’arena piena solo per me è tanta roba, non sapete quanto ho desiderato e atteso questo momento e finalmente siamo qui, insieme. Questo giro nel vortice di questa sera sarà veramente tanto speciale, ma proprio tanto”, queste le prime parole dell’artista, sul prestigioso palcoscenico.

Tra i momenti più emozionanti della serata senza dubbio c’è il duetto con Elisa. “Sei arte, sei la musica, sei un esempio per me ogni giorno. Sei, forte, sei leggerezza, e un sacco di volte le tue canzoni mi hanno letto dentro negli anni – queste le parole della cantante ligure per la collega -. Questa canzone [Eppure sentire, ndr] ho sognato di cantarla da tanto tempo, e cantarla con te è qualcosa di enorme. Faccio fatica a spiegarti cosa significa per me, quindi spero che tu abbia capito”.

Idem per il duetto con la mitica Giorgia: “Questa è stata la prima canzone che ho imparato e cantato davanti a delle persone [parla di Come saprei, ndr]. Facevo la seconda media ed è stata quella la prima volta che qualcuno ha pensato che forse potevo avere un ‘qualcosa’. Grazie a questa canzone e a grazie a te“.

Quando e dove vedere Annalisa – Tutti in Arena

Annalisa – Tutti in Arena torna in prima serata su Canale 5 lunedì 11 agosto a partire dalle 21:20. Con la direzione artistica di Jacopo Ricci, accompagnano l’artista sul palco i suoi fedeli musicisti – Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers, che cura anche la direzione musicale dello spettacolo), Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers), Dario Panza (Drums & electronic pads) – e un corpo di ballo composto da dodici ballerini, diretti da Simone Baroni.