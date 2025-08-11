Annalisa – Tutti in Arena, scaletta del concerto su Canale 5

Una indimenticabile notte di musica su Canale 5. Annalisa, una delle popstar più amate del momento, torna con il concerto Tutti in Arena nelle case degli italiani. Un evento sold-out, tenutosi all’Arena di Verona nel maggio 2024 e che celebra la sua carriera e i successi. Tra gli ultimi il singolo Maschio, incluso nell’atteso album di prossima uscita Ma io sono fuoco.
La scaletta del concerto all’Arena di Verona
Chi c’era o ha potuto goderne quando la registrazione è andata in onda la prima volta lo scorso settembre, ha assicurato che si tratta di uno spettacolo unico, tra coreografie e grandi successi, oltre che ospiti d’eccezione. E la scaletta di Annalisa – Tutti in Arena, in effetti, parla da sé:
- Intro + Euforia
- La crisi a Saint Tropez
- Se avessi un cuore
- Un domani (Annalisa feat. Mr. Rain)
- Eppure sentire (un senso di te) con Elisa
- Ragazza sola
- Direzione la vita
- Movimento lento
- La genesi del tuo colore con Irama
- Bye bye
- Rosso corallo
- Tsunami
- Storie Brevi con Tananai
- Mon Amour
- Superclassico con Ernia
- Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva
- Vento sulla luna / Walking on the Moon dei The Police
- Tango con Tananai
- Nuda
- Stelle
- Bollicine
- Come saprei con Giorgia
- Tropicana / Disco Paradise
- Il mondo prima di te / Dieci
- Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics
- Eva + Eva con Rose Villain
- Bellissima
- Sinceramente
- Indaco Violento
“Dire ‘Ciao Verona’ in un’arena piena solo per me è tanta roba, non sapete quanto ho desiderato e atteso questo momento e finalmente siamo qui, insieme. Questo giro nel vortice di questa sera sarà veramente tanto speciale, ma proprio tanto”, queste le prime parole dell’artista, sul prestigioso palcoscenico.
Tra i momenti più emozionanti della serata senza dubbio c’è il duetto con Elisa. “Sei arte, sei la musica, sei un esempio per me ogni giorno. Sei, forte, sei leggerezza, e un sacco di volte le tue canzoni mi hanno letto dentro negli anni – queste le parole della cantante ligure per la collega -. Questa canzone [Eppure sentire, ndr] ho sognato di cantarla da tanto tempo, e cantarla con te è qualcosa di enorme. Faccio fatica a spiegarti cosa significa per me, quindi spero che tu abbia capito”.
Idem per il duetto con la mitica Giorgia: “Questa è stata la prima canzone che ho imparato e cantato davanti a delle persone [parla di Come saprei, ndr]. Facevo la seconda media ed è stata quella la prima volta che qualcuno ha pensato che forse potevo avere un ‘qualcosa’. Grazie a questa canzone e a grazie a te“.
Quando e dove vedere Annalisa – Tutti in Arena
Annalisa – Tutti in Arena torna in prima serata su Canale 5 lunedì 11 agosto a partire dalle 21:20. Con la direzione artistica di Jacopo Ricci, accompagnano l’artista sul palco i suoi fedeli musicisti – Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers, che cura anche la direzione musicale dello spettacolo), Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers), Dario Panza (Drums & electronic pads) – e un corpo di ballo composto da dodici ballerini, diretti da Simone Baroni.