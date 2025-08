Annalisa, 10 look che hanno fatto la storia tra glamour, dettagli audaci e cambi di stile

Tra le voci più cristalline e amate della scena musicale contemporanea, Annalisa è anche da qualche anno diventata una vera e propriagrazie ai suoi look sempre ricercati e ai suoi cambi di stile che hanno accompagnato la sua. Ogni look scelto per le sue apparizioni e performance segna una tappa della sua carriera: dai primi outfit sanremesi dall’anima pop, passando per la scoperta di una sensualità elegante e mai banale, fino alla consacrazione come icona fashion contemporanea. Tra passerelle, palchi e red carpet, il suo stile è sempre stato in perfetta sintonia con la musica che interpreta e con la donna che è diventata, raccontando, attraverso tessuti e dettagli, la metamorfosi di un’artista che ha saputo reinventarsi senza mai perdere autenticità. E infatti la stoffa dell’icona fashion si vede fin dalle prime esibizioni a Sanremo: proprio come quella del lontano 2015 quando Annalisa sceglie un total look firmato: una lunga gonna plissettata con stampa astratta nei toni del rosso, arancio e turchese, abbinata a una maglia coordinata dalla grafica vivace. Il risultato è un outfit dal sapore boho-chic e grintoso, che unisce energia cromatica e teatralità.