La Ruota della Fortuna, la gaffe di Gerry Scotti su Annalisa. Samira lo bacchetta subito

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA/Mediaset Annalisa, La Ruota della Fortuna

Atmosfera leggera e come sempre tante risate nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda su Canale 5 domenica 31 maggio. A catturare l’attenzione dei telespettatori è stato un divertente scambio tra Gerry Scotti e Samira Lui durante una delle consuete prove musicali.

La manche era dedicata ad Annalisa e al suo ultimo singolo Canzone Estiva, bollato da Zio Gerry come uno dei tormentoni degli ultimi mesi. Il conduttore lo ha specificatamente classificato come il tormentone “dell’estate 2026”, scegliendo di citare l’anno in inglese.

È proprio in quel momento che il conduttore Mediaset è inciampato in una piccola svista, pronunciando “seven” invece di “six”. Ad accorgersene immediatamente è stata la sua co-conduttrice, che lo ha corretto con ironia: “Lei è già avanti”. Una battuta che ha strappato un sorriso in studio e confermato la complicità tra i due volti del programma.

Annalisa sempre protagonista a La Ruota della Fortuna

Quella del 31 maggio de La Ruota della Fortuna è stata inoltre la settima prova musicale dedicata ad Annalisa.

La nuova edizione dello storico quiz reso celebre da Mike Bongiorno ha già celebrato diversi successi della cantante, da Mon Amour a Storie Brevi, passando per Sinceramente, Maschio, Piazza San Marco ed Esibizionista. Un dato che testimonia il rapporto privilegiato tra il game show e una delle artiste più amate del panorama pop italiano.

Nel corso della puntata c’è stato spazio anche per un momento più leggero. Gerry Scotti ha infatti apprezzato il look scelto da Samira Lui, elegante in un tubino nero. Semplice ma d’effetto.

“Molto bello questo vestito”, ha commentato il presentatore. “Un passe-partout”, ha replicato la Lui con semplicità.