Frasi per la Cresima, gli auguri più belli ed emozionanti

Fonte: iStock Le più belle frasi d'auguri per la Cresima

La Cresima (chiamata anche Confermazione) è uno dei sacramenti della Chiesa cattolica, ortodossa e anglicana: ha un significato molto profondo, essendo un momento importante – assieme al Battesimo e alla Comunione – per la vita di una persona di fede cristiana. Molti ragazzi si avvicinano così sempre più alla Chiesa. Il sacramento viene amministrato dal vescovo, che imponendo le sue mani e ungendo la fronte dei fedeli esprime la discesa dello Spirito Santo su di loro.

Giovani ragazzi e ragazze si avvicinano a questo grande giorno con emozione e felicità, un passo avanti nella loro vita adulta, da condividere con le persone che amano. Se qualcuno nella tua famiglia o tra i tuoi amici sta per giungere a questo traguardo importante, o se addirittura stai per assumere l’importante ruolo di madrina, vorrai congratularti con lui: su DiLei abbiamo raccolto alcune frasi d’auguri e citazioni famose da dedicare a chi sta per arrivare al momento della sua Cresima.

Frasi per Cresima ragazza

Ecco i più emozionanti auguri per una ragazza che sta per compiere questo grande passo: che sia una figlia, una nipotina o un’amica di famiglia, anche per te sarà un momento di festa da condividere. Puoi dedicarle un bigliettino dolcissimo con le tue congratulazioni, per farle sentire la tua vicinanza in un momento così importante.

Tutte le mie benedizioni e il mio amore sono sempre con te. Stai crescendo così in fretta! Congratulazioni a mia nipote.

Sei un bel fiore in questo rigoglioso giardino di Dio, e oggi con la Cresima hai incastonato il suo amore nel tuo cuore per sempre.

Dio ha bussato alla tua porta. Scegli di aprire il tuo cuore e gioisci con chi ami. Tanti auguri!

Buona Cresima! Possa Dio essere con te sulla strada per diventare una devota donna cristiana.

Tantissimi affettuosi auguri per la tua Cresima! Possa la tua vita essere piena di gioia, figliola.

Che la luce della fede brilli sempre dentro il tuo cuore. Felice Cresima!

Siamo con te e la tua famiglia nel giorno della tua Cresima, ti auguriamo che l’amore di Cristo sia con te per tutta la vita.

Congratulazioni all’anima più pura su questa terra. Spero che Dio resti con te in ogni dilemma e ti mostri la strada giusta nel caos e nei momenti oscuri. Tanti auguri!

Felice Cresima a te, che ti stai avvicinando alla purificazione della tua anima.

Preghiamo con te in questo giorno perché il tuo cuore diventi la casa del Signore. Tanti affettuosi auguri di buona Cresima!

Nel giorno della tua Cresima, spero che tu sia benedetta e possa trovare ciò che cerchi. Ti mando tanto amore e tante preghiere.

Congratulazioni, il viaggio più bello della tua vita inizierà oggi!

Lo Spirito Santo sarà da ora in poi il tuo compagno di vita, la tua guida, il tuo faro. Lasciati ispirare e condurre per mano ogni giorno della tua vita.

Possa Gesù essere con te e aiutarti a prendere le giuste decisioni nella vita. Auguri per la tua Cresima, figlia mia.

Frasi per Cresima ragazzo

Vediamo ora alcuni messaggi d’auguri per un ragazzo che si avvicina al giorno della sua Cresima. Puoi scegliere quello che ti ispira di più e dedicarlo ad un giovane uomo che sta entrando nella sua vita adulta, regalandogli una grande emozione.

Buona Cresima! Possa tu diventare un uomo che ama Dio.

Questo giorno illuminerà il tuo percorso verso un bellissimo futuro. Spero che tu abbia una meravigliosa Cresima. I miei migliori auguri, amico mio.

Congratulazioni per la tua Cresima, figliolo. Spero che tu sia sempre sulla via di Gesù.

Possa Dio benedire questo bellissimo ragazzo con la guida e la saggezza che ci ha tramandato attraverso le sue parole.

Oggi diventi un nuovo discepolo del Signore Gesù: agisci per il bene e ama sempre il tuo prossimo.

Gioisco con te per tua Cresima perché oggi diventi adulto nella fede. Tanti auguri!

Questo sacramento ti porta nell’età adulta. Il cammino ancora è lungo, ma affrontalo insieme al Nostro Signore e troverai la Luce. Tanti auguri!

Buona Cresima, figlio mio! Tutte le mie benedizioni sono sempre con te.

Crediamo che l’amore di Gesù condurrà il nostro bellissimo ragazzo nel luogo più luminoso della terra e oltre. Congratulazioni per il giorno della tua Cresima, tesoro!

Dio si rivela grande anche nelle piccole cose. Auguri sinceri di buona Cresima!

Nel giorno della tua Cresima e per il resto della tua vita, possano l’amore e le benedizioni di Dio essere con te. Ti auguro il meglio!

È un momento così bello, per me, vederti fare la Cresima. Possa Gesù riversare su di te le sue benedizioni. Congratulazioni, nipotino mio!

Lo Spirito Santo che è disceso su di te deve essere il vento che ti spinge nella giusta direzione e ti guida sempre nel cammino della vita. Tanti auguri per la Cresima!

La fede ti aiuterà sempre, non lasciandoti mai solo, perché nostro Signore sarà al tuo fianco. In questo giorno confermi il tuo amore per Dio e per i valori cristiani. Siamo felici e orgogliosi di te. Tanti auguri!

Frasi belle sulla Cresima

Nel mondo religioso, la Cresima è un passo fondamentale per la vita di un cristiano. Molti personaggi famosi hanno raccontato con le loro parole quello che significa avvicinarsi al sacramento e sentire lo Spirito Santo scendere su di sé. Ecco le frasi più belle dei santi e dei pontefici, da condividere con chi sta per cresimarsi.

Col dono dello Spirito Santo, l’uomo può arrivare nella fede a contemplare e a gustare il mistero del piano divino. (Papa Paolo VI)

Chi ha conosciuto la gioia dell’incontro col Cristo, non può tenerla chiusa dentro di sé ma deve irradiarla. (Papa Giovanni Paolo II)

Fate in modo dunque che lo stato di perfetti cristiani, in cui vi costituisce la Cresima, tocchi in profondo la vostra anima e vi trovi corrispondenza in un’autentica vita di fede. (Papa Giovanni Paolo II)

Che cosa è questo “potere” dello Spirito Santo? È il potere della vita di Dio! (Papa Benedetto XVI)

Ricorda, quindi, che hai ricevuto un sigillo spirituale, lo spirito di saggezza e comprensione, lo spirito di conoscenza e riverenza, lo spirito di santo timore. Tieni al sicuro ciò che hai ricevuto. Dio Padre ti ha sigillato, Cristo Signore ti ha fortificato e ha mandato lo Spirito nel tuo cuore come pegno di ciò che deve venire. (Sant’Ambrogio)

Ma è Dio che ci Cresima con voi in Cristo e ci ha unti, mettendo su di noi il suo sigillo e donandoci il suo Spirito nei nostri cuori. (San Paolo)

O Spirito Santo, scendi abbondantemente nel mio cuore. Illumina gli angoli bui di questa dimora trascurata e diffondi lì i Tuoi raggi allegri. (Sant’Agostino)

Devi parlare a Gesù, non solo con le tue labbra, ma anche con il tuo cuore; anzi, in certe occasioni, dovresti parlare solo con il tuo cuore. (Padre Pio)

Le parole di Cresima nella Chiesa sono un invito: “Ricevi lo Spirito Santo”. E quella scelta va fatta non una sola volta, ma ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. (Henry B. Eyring)

Lo Spirito non è una forza divina imprecisata: è lo Spirito che si è librato sopra le acque del caos primigenio e ha dato vita alla Parola creatrice di Dio. (Timothy Radcliffe)

Frasi sulla Cresima di Madre Teresa

Madre Teresa di Calcutta si è spesa moltissimo per le persone più bisognose, dedicando la sua vita ai poveri e ai malati. Portatrice della parola di Dio, ha cercato di dare conforto con il suo messaggio d’amore. Ecco le sue citazioni più famose sulla Cresima e sul significato dello Spirito Santi.

Non sprecare il tuo tempo mascherando il tuo cuore: riempi la tua vita con lo Spirito Santo.

Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita, e non c’è alcun dubbio. Si possono avere incertezze, è vero. Ma quella particolare non tornerà più.

Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. È vicino a voi. È con voi.

In ciascuna delle nostre vite, Gesù viene come il Pane della Vita, per essere mangiato, per essere consumato da noi. È così che ci ama.

Dio è amore, e quando amiamo siamo come Dio. Questo è ciò che intendeva Gesù quando disse: “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro”.

Donatevi incrollabilmente a Dio. Conformatevi in tutto alla sua gloria, alla sua santa volontà.

Gesù si servirà di te per compiere grandi cose a condizione che tu creda molto di più nel suo amore che nella tua debolezza. Solo allora la sua mano sarà libera con te.

La Buona Notizia è che Dio ama ancora il mondo attraverso ciascuno di voi. Siete la buona novella di Dio, siete l’amore di Dio in azione.

Dai il tuo cuore a Dio, deliberatamente, consapevolmente, volontariamente. Gli appartiene.

Frasi sulla Cresima di Papa Francesco

Nei suoi discorsi, Papa Francesco ha più volte ripetuto l’importanza dei sacramenti e, in particolare, della Cresima. Le sue parole ci spiegano bene cosa significhi avvicinarsi alla vita cristiana da adulti, accogliendo lo Spirito Santo. Vediamo quali sono le sue frasi più belle ed emozionanti.

La Cresima è un dono di Dio e ci aiuta a vivere da cristiani.

Lo Spirito Santo ci trasforma veramente e vuole trasformare, anche attraverso di noi, il mondo in cui viviamo.

La Cresima ti rende soldato di Cristo oggi. Lo Spirito Santo ti aiuti ad essere forte per affrontare e superare vittoriosamente tutte le prove che la vita dovesse riservarti.

Incontriamo Gesù ogni giorno. Ma come? Quando preghi, incontri Gesù. Quando fai la Comunione, incontri Gesù nei Sacramenti. E, quando porti tuo figlio a farsi battezzare, incontri Gesù, trovi Gesù e tu, oggi, che ricevi la Cresima, e incontrerai Gesù.

La Cresima è importante per un cristiano; ci dà la forza di difendere la fede e di diffondere il Vangelo con coraggio.

Se ci si battezza ma non ci si Cresima, si resta cristiani a metà.

Lo Spirito Santo è come un nostro compagno di strada, un vero e grande amico e senza di lui ci è impedito di conoscere Gesù. Gesù l’ha detto: “No, non ti lascio solo, ti lascio questo”. Gesù ce lo lascia come amico.

Dopo la Cresima, tutta la vita è un incontro con Gesù.

Nella Cresima, riceviamo lo Spirito Santo e la pace: quella pace che dobbiamo dare agli altri.

Frasi per la Cresima della Bibbia

Nella Bibbia e nelle altre letture religiose, troviamo molti riferimenti alla Cresima e al passaggio verso una vita più cristiana. Abbiamo raccolto qui alcuni passi davvero interessanti, ottimi per una riflessione sul significato profondo di questo sacramento. Puoi condividerli con chi si appresta a vivere un momento di grande importanza.