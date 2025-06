Totti alla cresima della figlia di Noemi: non ci sono Chanel e Cristian

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Francesco Totti

La recente celebrazione della cresima di Sofia, figlia quindicenne di Noemi, nata dal suo precedente matrimonio, ha rappresentato un evento significativo che ha catalizzato l’attenzione mediatica. La presenza di Francesco Totti ha reso questa ricorrenza un punto di osservazione privilegiato sui nuovi equilibri della loro famiglia allargata, sollevando, come spesso accade, interrogativi e discussioni sulle assenze eccellenti che hanno contraddistinto la giornata.

Totti alla cresima della figlia di Noemi

L’esclusiva terrazza dell’Hotel Bulgari a Roma ha fatto da cornice a un evento di grande raffinatezza, scelto da Noemi Bocchi per celebrare la cresima di sua figlia Sofia.

Una festa privata, curata nei dettagli, che ha permesso di osservare un quadro familiare in fase di consolidamento e serena evoluzione. La presenza di Francesco Totti, al fianco di Noemi e della piccola Isabel – la sua figlia più giovane, avuta da Ilary Blasi – ha sottolineato il suo impegno e la sua volontà di partecipare attivamente ai momenti salienti della vita dei figli di Noemi.

Questo atteggiamento, che trascende le complessità tipiche delle famiglie allargate, si propone come un esempio di maturità e dedizione, un gesto di costruzione che mira al benessere condiviso. Un approccio che la stessa Noemi ha dimostrato in passato, presenziando, ad esempio, al diciottesimo compleanno di Chanel, la figlia di Totti, un segnale di reciproco rispetto e di una volontà condivisa di creare armonia.

Non ci sono Chanel e Cristian

Come spesso accade nelle narrazioni familiari complesse, l’evento è stato segnato anche da assenze che hanno generato discussione. Alla cresima di Sofia, infatti, non erano presenti Chanel e Cristian Totti, i figli maggiori di Francesco e Ilary Blasi. L’assenza, per la quale non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale, ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico. A bilanciare questa lacuna e a creare un inatteso punto di contatto è stata la presenza di Melissa Monti.

La fidanzata del primogenito di Totti, Cristian, ha presenziato all’evento, mostrando un atteggiamento sereno e partecipativo, immortalata accanto a Sofia e alla piccola Isabel. La pertinenza della sua presenza va oltre il semplice legame affettivo con Cristian: Sofia, la festeggiata, è infatti legata sentimentalmente a Mirko Monti, fratello di Melissa.

Totti Tiktoker

Al di là della festa e dei suoi eleganti dettagli, l’immagine di Francesco Totti in un contesto più intimo e divertente si è recentemente consolidata anche sui social media. L’ex campione ha sorpreso tutti conquistando TikTok con un balletto inatteso, esibendosi in un video virale insieme alla figlia Isabel e a Sofia Caucci, la figlia di Noemi Bocchi.

Sebbene il ritmo non sia esattamente il suo punto forte, la spontaneità e la simpatia della sua performance, accompagnata da una didascalia ironica di Sofia (“Tornati più forti di prima, con lui che palesemente ‘non’ è stato costretto”), hanno reso il contenuto irresistibile e adorabile agli occhi del web.

Questo episodio, in cui le ragazze dimostrano coordinazione ed energia mentre Totti prova a tenere il passo con goffaggine affettuosa, mostra un lato di sé più rilassato e un atteggiamento da “papà social”, disposto a mettersi in gioco e a condividere momenti di tenerezza familiare.