Chanel in vacanza con Totti e Noemi: nelle foto il dettaglio su Ilary Blasi

Chanel è volata in Indonesia con Totti e Noemi per una vacanza da sogno, ma su Instagram non sfugge il dettaglio su Ilary Blasi.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chanel e Ilary Blasi

Chanel Totti si diverte in Indonesia con papà Francesco Totti e la compagna del calciatore, Noemi Bocchi, fra tuffi in piscina, location da sogno e un dettaglio nelle foto che ricorda Ilary Blasi.

Chanel in vacanza con Francesco Totti e Noemi

La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti è volata in Indonesia per una vacanza tutto relax e lusso insieme all’ex calciatore della Roma. Con lei anche i fratelli Cristian e Isabel, mentre Noemi Bocchi, compagna di Totti, ha portato con sè i figli Tommaso e Sofia, frutto del matrimonio con l’ex Mario Caucci.

Una vacanza lussuosa, a base di location da sogno, cene private e spiagge paradisiache, che Chanel Totti ha deciso di raccontare su Instagram. Negli scatti e nei video pubblicati nelle Stories di Instagram, la giovane svela il luogo magico in cui la famiglia allargata ha deciso di trascorrere la vacanza, fra scimmie e panorami mozzafiato.

In una clip Chanel svela di essere rimasta stregata dalla dolcezza delle scimmie, mentre in un video sentiamo Totti prendere in giro la figlia, mentre osservano una scimmia seduta in modo buffo. A scatenare la curiosità di molti però è stato soprattutto un carosello postato da Chanel Totti in cui la ragazza indossa un abito lungo blu con una profonda scollatura sulla schiena.

Si tratta di un vestito che arriva direttamente dall’armadio di Ilary Blasi e che la conduttrice di Battiti Live aveva indossato lo scorso marzo (come documenta una foto pubblicata sul suo profilo Instagram) quando era volata alle Maldive con Michelle Hunziker.

Il divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti: il destino dei rolex

Nel frattempo in questi giorni si è aperto un nuovo capitolo nella lunga battaglia legale fra Totti e Ilary Blasi per il divorzio. Da tempo infatti i due ex coniugi si stanno scontrando in tribunale dopo un addio che è stato tutt’altro che semplice, segnato da accuse reciproche e ripicche.

Il giudice Flavia Esposito della VII sezione del Tribunale Civile di Roma ha infatti disposto che i Rolex contesi fra Totti e la Blasi avranno un “affido condiviso”, dunque verranno utilizzati a turno dai due. Si parla di otto orologi di grandissimo valore che Francesco Totti rivendica come suoi, mentre Ilary afferma che sarebbero stati un regalo ricevuto mentre erano ancora sposati.

Un amore ventennale, quello fra la conduttrice e il calciatore, terminato bruscamente fra sospetti di tradimento e dichiarazioni forti. Oggi entrambi hanno iniziato un nuovo percorso di vita. Totti è legato da tempo a Noemi Bocchi, conosciuta subito dopo il divorzio, mentre Ilary è innamorata di Bastian Muller.

L’ultimo incontro risale a qualche mese fa quando entrambi – con i rispettivi compagni – avevano preso parte alla festa di compleanno di Chanel. Per i suoi 18 anni infatti la giovane Totti aveva espresso il desiderio di vedere la famiglia riunita al suo party. Una richiesta che era stata accolta da entrambi. Una festa esagerata, celebrata con fuochi d’artificio, una torta enorme a più piani e un menù preparato da uno chef stellato.