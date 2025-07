Ilary Blasi e Totti, le decisione dei giudici sui Rolex: “Affido condiviso”

Se questa vicenda fosse una commedia romantica, si intitolerebbe senza dubbio Due cuori e un Rolex. Anche se in realtà i famosi orologi della discordia sono ben quattro e, per il Tribunale di Roma che ha emesso la sentenza decisiva, dovranno rimanere a disposizione sia di Ilary Blasi che di Francesco Totti. Ma ora entrambi potranno impugnare il provvedimento, dunque non è ancora detta l’ultima parola.

Ilary Blasi e Francesco Totti, a chi andranno i famosi Rolex

Per anni sono stati una delle coppie più amate d’Italia: lui, Francesco Totti, Capitano della Roma e simbolo di una città intera (e non solo), al pari di uno degli Imperatori. Lei, Ilary Blasi, showgirl e conduttrice ironica e brillante, volto noto della televisione e attualmente impegnata nello show musicale Battiti Live.

Per tanto tempo Francesco e Ilary hanno incarnato l’idea della famiglia perfetta, seppur esposta costantemente alle luci della ribalta: tre splendidi figli, tra cui Chanel che ha da poco festeggiato i suoi 18 anni, e un amore apparentemente saldo e intoccabile. Eppure è bastato un attimo, in quel luglio del 2022, a far crollare tutto: da lì a poco la loro separazione è diventato uno dei casi mediatici più discussi degli ultimi anni.

Prima è arrivato il terremoto dell’annuncio ufficiale del divorzio, che ha colto tutti di sorpresa e lasciato a bocca aperta anche i fan, poi è arrivata la valanga vera e propria: di dichiarazioni, di retroscena, di accuse reciproche e soprattutto, è spuntata quella vicenda surreale che ha avuto per due anni come protagonisti proprio i famosi Rolex.

Durante la crisi, infatti, Ilary avrebbe portato via dalla casa coniugale una serie di orologi Rolex di sua proprietà, supportata da sua madre. Totti, per tutta risposta, avrebbe preso alcune delle borse griffate dell’ex moglie. Una vera e propria guerra dei beni che ora sembra aver trovato un epilogo, almeno per quanto riguarda gli orologi.

Il Tribunale Civile di Roma ha infatti dichiarato che i Rolex andranno in “affitto condiviso” e che dovranno restare a disposizione di entrambi gli ex coniugi, dando seguito a quanto deciso già nel 2023 in via non ufficiale. Come faranno Ilary e Totti a spartirsi i preziosi accessori però, non è ancora dato saperlo, anche perché entrambi dovranno avervi libero accesso ogni qual volta lo desidereranno.

Ilary Blasi e Francesco Totti, la vita dopo la separazione: come stanno oggi

Rolex a parte, la vita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha ripreso a scorrere alla grande. Entrambi sono infatti già nuovamente impegnati e si godono la serenità ritrovata in compagnia dei rispettivi partner: Bastian Muller e Noemi Bocchi.

Da qui a dire però che la separazione tra i due sia stata semplice ce ne passa. Anche perché non sono solo i preziosi orologi ad aver scatenato una vera e propria faida interna, ma anche le dichiarazioni rilasciate da entrambi, in modi completamente diversi, in cui hanno dato versioni differenti delle motivazioni che li hanno portati alla separazione.

Ilary Blasi, che ha sempre mantenuto un profilo più riservato, ha preferito raccontare la sua verità attraverso un documentario uscito su Netflix, Unica, in cui ha ripercorso le tappe della relazione, la crisi e il dolore provato. Francesco Totti, dal canto suo, ha scelto invece alcune interviste per raccontare la sua versione dei fatti, confermando la relazione con Noemi Bocchi e mostrando un lato più vulnerabile e ferito.

Inutile dire che l’intera vicenda ha suscitato reazioni forti nell’opinione pubblica e ha letteralmente spaccato l’Italia a metà tra chi ha preso le parti di Ilary e chi quelle di Totti. Dietro ai titoli sensazionalistici, che hanno raccontato tutta la vicenda senza risparmiare nulla, c’è però una famiglia che si è spezzata e due persone che stanno cercando di ricostruirsi, tra il peso della notorietà e il rispetto per i figli.