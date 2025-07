Sono in pochi a sapere che Ilary Blasi è stata ripresa per la prima volta da una telecamera nel lontano 1984, a soli 3 anni, insieme alla sua famiglia, per lo spot dell’Olio Cuore accanto all'attrice Mariangela Melato: la sua immagine di angelica bambina bionda con gli occhi di ghiaccio calzava a pennello in quell’ambito tra gli anni Ottanta/Novanta, tanto che non fu affatto difficile per lei passare dalle pubblicità al cinema e poi ai fotoromanzi. L’esordio che noi tutti ricordiamo, però, quello ufficiale, è sicuramente nel 1998 a, quando con il suo largo sorriso l’allora diciassettenne indossava la fascia di Miss Cinema Lazio. Da quel momento ad oggi, con la prima volta al timone di Battiti Live , la conduttrice ne ha fatta di strada. E ne ha cambiati di: scopriamo insieme i più iconici.