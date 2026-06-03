Alvin lascia Battiti Live, Fabio Rovazzi affiancherà Ilary Blasi

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Ufficio Stampa Mediaset Alvin con Ilary Blasi a Battiti Live

Alvin lascia Battiti Live e torna all’Isola dei Famosi. È uno dei cambi di scena più significativi della prossima stagione televisiva Mediaset. Dopo aver affiancato per anni Ilary Blasi nel programma musicale dell’estate, il conduttore e inviato sarà infatti impegnato nelle registrazioni della nuova edizione del reality show, dove tornerà a ricoprire uno dei suoi ruoli di maggior successo.

Perché Alvin lascia Battiti Live

L’Isola dei Famosi 2026 continua a prendere forma e, dopo l’annuncio di Selvaggia Lucarelli alla conduzione e la diffusione dei primi nomi del cast, arriva un’altra conferma importante. A ricoprire il ruolo di inviato sarà infatti Alvin, volto ormai profondamente legato al reality e considerato uno dei principali punti di riferimento del programma.

Sarà lui a seguire da vicino l’avventura dei concorrenti nelle Filippine, raccontando le dinamiche quotidiane del gruppo e facendo da collegamento con lo studio televisivo. Per Alvin si tratta di un ritorno a un incarico che conosce bene: nel corso degli anni è stato infatti inviato dell’Isola per cinque edizioni consecutive, diventando una presenza familiare per il pubblico del programma.

Lo scorso anno il suo posto era stato affidato a Pierpaolo Pretelli, che questa volta sarà invece tra i concorrenti chiamati a confrontarsi con le difficoltà della sopravvivenza sull’isola. Nel 2024, invece, nel ruolo di inviata c’era Elenoire Casalegno.

Un ritorno gradito, quello di Alvin, che coincide anche con una fase di profondo cambiamento per il format. Stando alle anticipazioni emerse nelle ultime settimane, l’edizione 2026 segnerà una svolta significativa rispetto al passato. Per la prima volta il reality dovrebbe essere interamente registrato e non più trasmesso in diretta.

Una scelta destinata a modificare radicalmente il racconto televisivo del programma. Le puntate, undici in totale, saranno costruite attraverso il montaggio del materiale raccolto durante la permanenza dei concorrenti nelle Filippine, avvicinando l’Isola a format come Pechino Express e Temptation Island. Anche il sistema delle eliminazioni dovrebbe cambiare: niente televoto tradizionale, ma uscite determinate da prove, nomination interne e dinamiche di gioco.

Fabio Rovazzi a Battiti Live con Ilary Blasi

L’impegno nelle registrazioni dell’Isola dei Famosi impedirà ad Alvin di prendere parte a un altro appuntamento televisivo che negli ultimi anni lo ha visto protagonista: Battiti Live. Il programma musicale estivo, in onda su Canale 5 nei mesi più caldi, dovrà fare a meno della sua presenza accanto a Ilary Blasi.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la produzione avrebbe già individuato il sostituto. A raccogliere l’eredità di Alvin dovrebbe essere Fabio Rovazzi, artista, conduttore e personaggio televisivo che si prepara così a una nuova esperienza professionale.

Per Rovazzi si tratterebbe di un debutto assoluto alla conduzione di Battiti Live. La sua capacità di muoversi tra musica, televisione e linguaggio digitale rappresenterebbe una scelta in linea con la volontà di rinnovare il format e intercettare un pubblico sempre più trasversale.

A rendere ancora più interessante l’operazione sarebbe la partnership con Ilary: una coppia televisiva del tutto inedita che promette di attirare l’attenzione del pubblico e di diventare uno degli elementi più curiosi della prossima edizione della kermesse musicale di Mediaset.