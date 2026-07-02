Tim Battiti Live 2026, ospiti e scaletta di stasera 2 luglio

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Ilary Blasi

Con l’estate arriva la voglia di ballare, anche comodamente seduti sul divano di casa. A partire da giovedì 2 luglio 2026 su Canale 5 torna Tim Battiti Live, il grande show musiciale condotto ancora una volta da Ilary Blasi, assieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Numerosi gli artisti che si esibiranno sul suggestivo palco di Trani, con il mare a far da cornice. Tutti gli ospiti e la scaletta di questa prima puntata, che non mancherà di novità.

La scaletta della prima puntata del 2 luglio

Tim Battiti Live raccoglie ogni anno gli interpreti più amati e popolari della musica italiana, che arrivano nelle più belle città del sud Italia con i loro tormentoni estivi. Quest’anno la regione ospite è la Puglia, con il palco principale (splendido con vista mare) nella piazza della Quercia di Trani. Ma non mancheranno le esibizioni on the road in alcuni dei luoghi più tipici del tacco dello Stivale, dai trulli di Alberobello alle spiagge di Polignano a mare.

Ecco la scaletta dei cantanti presenti nella prima puntata di giovedì 2 luglio, in ordine di esibizione:

Achille Lauro

Gigi D’Alessio

Angelina Mango e Marco Mengoni

Pinguini Tattici Nucleari

Annalisa

Tommaso Paradiso

Sal Da Vinci

Serena Brancale

Levante e Delia

Ditonellapiaga

Elettra Lamborghini

Fred De Palma ed Emis Killa

Rocco Hunt

Francesco Renga e Giusy Ferreri

Gabry Ponte

Mr. Rain

LDA e Aka7even

Nayt

Luk3

Le novità di Tim Battiti Live 2026

Parecchie le novità di Tim Battiti Live 2026, a iniziare dai conduttore. Mentre Ilary Blasi si conferma ormai presenza fissa dello show musicale, al suo fianco esordice come conduttore di Battiti lo scanzonato Fabio Rovazzi. Ad accompagnarli un vero esperto di musica, storica voce di Radio Norba, Daniele Battaglia.

La verà novità, però, è il fattore nostalgia. Mentre nelle scorse edizioni i cantanti hanno portato sul palco patrocinato da Tim i loro ultimi successi, quest’anno il concerto è costruito attorno ai grandi tormentoni del passato, dagli Anni 2000 in poi. Quelle canzoni, cioè, che non annoiano mai e resistono intatte allo scorrere del tempo.

Tim Battiti Live 2026 è stato registrato a Trani in Puglia, ma anche chi non è potuto essere presente allo show dal vivo può godersi lo spettacolo. Lo show va in onda giovedì 2 luglio 2026, a partire dalle ore 21:30 su Canale 5. La trasmissione e visibile anche in streaming, in diretta o on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.

Nessuna concorrenza per Ilary Blasi

Quello di Tim Battiti Live 2026 si prospetta un successo assicurato. Ascoltare della buona musica fa sempre piacere e, d’altronde, il palinsesto odierno non offre allettanti alternative. Rai 1 resta infatti in ostaggio dei Mondiali FIFA 2026, privi però degli azzurri e degli ascolti che portano con sé. Sugli altri canali vecchi film più o meno noti, più o meno classici. Per Ilary Blasi potrebbe dunque essere una seconda vittoria, dopo quella raggiunta in autunno con il Grande Fratello Vip, campione di ascolti nonostante le premesse tutt’altro che ottimistiche.