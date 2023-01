“GF Vip”: la figuraccia di Onestini e tre cose che forse vi siete persi e solo noi vi diciamo

Fonte: Video Mediaset Luca Onestini al "GF Vip"

È trascorsa una settimana. Una settimana di discussioni, di amori che nascono e sfioriscono, di nuove dinamiche e di un televoto che ha decretato l’eliminazione definitiva di Wilma Goich. Alfonso Signorini ha guidato la puntata del GF Vip del 23 gennaio insieme alle sue opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, senza dimenticare la voce dei social – Giulia Salemi – sempre più inserita all’interno del racconto della puntata in diretta. Ma cos’è successo dentro e fuori dalla Casa? Ecco tre cose che forse vi siete persi e che solo noi vi diciamo.

GF Vip, una sorpresa per Luca Onestini

Nonostante sia uno degli ultimi entrati all’interno della Casa, Luca Onestini è diventato in breve tempo uno dei grandi protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Profondo conoscitore delle dinamiche da reality, poiché protagonista dei diversi di questi, è finito al centro della discussione per alcune dichiarazioni di Antonino Spinalbese, che lo avrebbe definito un “co****ne”. L’ex di Belen Rodriguez non ha di certo smentito la sua posizione né si è scusato con lui, ribadendo che quello – e solo quello – è il suo pensiero nei suoi confronti.

A dargli manforte è quindi entrata nella Casa sua madre Carla, che gli ha ricordato quanto sia orgogliosa di lui e del suo comportamento: “Sono contentissima di come ti stai comportando. Sei un ragazzo pulito e trasparente. Le persone che dicono la verità sono scomode per quelle false. Sai ragionare e li costringi a inventare nuove bugie. Sei tutto d’un pezzo e continua così. Non provochi nessuno, non raccogli, non insulti. Ho sentito delle cretinate. Offendere è la risposta più facile per chi non sa argomentare. Si può criticare qualcuno, non offendere. Tu sai usare il cervello e dialettica. Hai una sensibilità che qualcuno non ha ancora capito”.

E su Nikita Pelizon, non ha proprio avuto dubbi:

“In Nikita ho visto strategia e falsità, non ho visto niente di autentico. Lei prima ha cercato di fare l’accoppiata con Ciupilan, poi gli ha dato un calcio nel sedere e non l’ha più considerato. Lei non può prendere in giro tutti. Come non può pensare che Luca che è naturalmente espansivo debba modificare gli atteggiamenti. Nikita non è il centro del mondo”.

Infine, la bordata nei confronti della Pelizon, con parole che avrebbe potuto evitare e che non sono state riprese in studio: “Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”.

Daniele Dal Moro scarica Oriana Marzoli

Sembravano essersi avvicinati in maniera importante ma il caso – o la volontà – ha determinato che si allontanassero di nuovo. Daniele Dal Moro ha difeso il suo essere coerente nonostante abbia cambiato idea tante volte, quasi arrivando a negare di provare una certa attrazione fisica nei confronti di Oriana: “Sono tutto fuorché uno stratega. Non la vedo una mancanza di coerenza. Sono coerente con il mio pensiero. Non c’è scritto da nessuna parte cosa è giusto e cosa è sbagliato, è una mia decisione. Che con Oriana ci sia una certa attrazione l’ho sempre detto”.

Non c’è quindi futuro per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che, dopo aver concluso la sua relazione con Antonino Spinalbese e aver accantonato la passione per Luca Onestini, potrebbe aver già chiuso anche con l’imprenditore veneto: “Non mi piacciono alcuni atteggiamenti ma poi lo vedo dolce. Secondo me sbrocca quando arriva la puntata. Dice ancora che non sa se sarà capace di dimenticare quello che ho fatto prima ma che sarebbe un sacrificio staccarsi da me”.

Il doloroso passato di Edoardo Tavassi

Ha più volte raccontato di aver sofferto per la separazione dai suoi genitori ma, soprattutto, per essersi diviso da sua sorella Guendalina dalla quale è diventato inseparabile. Edoardo Tavassi ha ricevuto un messaggio importantissimo da suo padre, che sta attraversando un periodo particolarmente difficile a causa di una malattia contro la quale sta combattendo: “Caro Edo, qui va tutto bene, una parte della battaglia è passata. Ogni tanto ti seguo più da vicino e ho visto il solito Edo con una carica di simpatia che mi ha fatto pensare che va tutto bene. Mentre scrivo, penso a come sei cambiato in meglio, mi rende fiero e orgoglioso. Ti aspettiamo tutti per festeggiare, sia me che te. Abbiamo vissuto due percorsi diversi, ma tu mi hai dato sempre la forza”.

Il concorrente del GF Vip ha anche ricordato gli anni che ha dovuto trascorrere lontano da sua sorella: “Ci vedevamo solo nel weekend, ma io già il sabato avevo l’ansia perché sapevo che il giorno seguente ci saremmo di nuovo divisi”.