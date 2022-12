“GF Vip 7”, tutti contro Nikita Pelizon: fuori dalla Casa sarà guerra legale

Fonte: IPA Nikita Pelizon, azioni legali contro il Gf

A Natale sono tutti più buoni, si dice, ma ormai il Natale è passato e dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip si sono scatenate diverse polemiche legate ai concorrenti del reality.

La più scoppiettante è di certo quella che riguarda Nikita Pelizon la quale, nella scorsa puntata del programma, è stata messa all’angolo da Luca Onestini e da un video (montato ad hoc, secondo alcuni sostenitori della modella) che hanno rivelato che la ragazza avrebbe sparlato di Sarah Altobello sostenendo che la coinquilina sia “un’arrampicatrice sociale”.

Tale filmato ha ovviamente scatenato l’ira funesta della Altobelli, che si è sentita offesa, e cambiato l’atteggiamento degli altri concorrenti nei confronti di Nikita che già non era troppo inserita nel gruppo.

Gf Vip 7, tutti contro Nikita: che la guerra (legale) abbia inizio

Secondo il team che segue i social di Nikita Pelizon quello che sta accadendo nella casa è fortemente ingiusto in quanto da tempo al vippona è oggetto di “diffamazioni e offese” soprattutto da parte di Luca Onestini con qui all’inizio sembrava esserci del tenero.

Probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso e perdere la pazienza ai collaboratori/sostenitori di Nikita è stato ciò che è avvenuto nella puntata di lunedì 26 dicembre del Grande Fratello Vip tanto che, nelle stories della pagina Instagram della modella e influencer, è comparso un messaggio molto chiaro.

“E continuano le diffamazioni e le offese, vengono usate parole nei confronti di Nikita che superano ogni limite” ha scritto a caratteri cubitali il team di Nikita “Questo non è più un gioco, ora si procede diversamente. Abbiamo aspettato anche troppo, siamo stati fin troppo calmi. Ci dispiace molto… abbiamo chiesto aiuto tante volte e non siamo stati ascoltati. Abbiamo chiesto moltissime volte di poter parlare con lei, qualsiasi altra forma di sorpresa risulta essere inutile, si sta scrivendo una pagina pessima di tv e VA AFFRONTATO L’ARGOMENTO. Visti i tentativi inutili di dialogo, e la gravissima situazione che si è creata, tale da ledere l’immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria”.

“Ci auguriamo” si conclude “che il GF Vip faccia vedere i video di Luca che mette in cattiva luce Nikita Pelizon contro tutti i concorrenti. Siamo stanchi di vedere come viene trattata e come viene isolata”.

A quanto pare, quindi, i collaboratori di Nikita non sono affatto felici di come la concorrente viene trattata all’interno della casa e di come il Grande Fratello stia gestendo la situazione, tanto che ha deciso di minacciare un’azione legale contro il programma.

Gf Vip 7, la sorella di Nikita Pelizon contro il programma

Il Team di Nikita dovrebbe essere “capitanato” dalla sorella Jessica Pelizon con la quale la concorrente del Grande Fratello Vip ha un rapporto molto stretto dovuto anche al difficile passato che le accomuna (nonostante il racconto fatto da entrambe sia stato in parte smentito dalla stessa madre delle ragazze).

Già qualche tempo fa Jessica si era schierata pubblicamente contro il Gf Vip quando è stata rivelata la liaison di Nikita con Valerio Tremiterra. Una fugace storia durata solo venti giorni che la concorrente non avrebbe mai voluto rendere pubblica.

In quell’occasione, Jessica si era fatta sentire a gran voce sulla questione, sostenendo che il Grande Fratello non avesse permesso alla sorella di parlare né con lei, né con i suoi avvocati in merito a ciò che Valerio Tremiterra stava facendo ossia millantare, a quanto pare, di avere ancora una storia con Nikita.