“GF Vip”, Rossetti in lacrime: tre cose che (forse) vi siete persi e che solo noi vi diciamo

Fonte: Video Mediaset Le lacrime di Patrizia Rossetti al "GF Vip"

La vediamo continuamente al centro di litigi e battibecchi, specialmente con l’amica-nemica Wilma Goich (persino al cenone di Natale si sono scontrate), ma stavolta Patrizia Rossetti ha mostrato il lato più tenero di sé al GF Vip 7. Tornare indietro nel tempo, sfogliando i ricordi di una vita, a quel passato segnato dalla perdita dell’amata mamma Gina ma anche dall’amore di un padre che non ha mai smesso di incoraggiarla. E che, superati gli 80 anni, non fa altro che portarla nel cuore.

Ogni tanto fanno bene questi momenti in quel di Cinecittà. Sono minuti in cui sembra quasi che la Casa prenda nuova aria, che respiri anziché crogiolarsi continuamente nei soliti discorsi vuoti, tra coppie che scoppiano e duri attacchi degni del peggior sceneggiatore. Ma nella puntata del 26 dicembre c’è stato anche dell’altro e noi, come sempre, ve lo diciamo (qualora ve lo foste persi).

Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip sanno esattamente dove (e come) far centro nel cuore dei concorrenti. Ed è proprio quanto accaduto a Patrizia Rossetti nella puntata di Santo Stefano in cui, con un vero colpo da maestro, il conduttore ha mostrato alla Vippona esattamente quel che avrebbe acceso in lei la parte più tenera e nascosta: un video-riassunto della sua storia, non tanto professionale quanto legata alla famiglia. Che per la Rossetti è la cosa più importante che ci sia.

Andare a ritroso nei ricordi per la conduttrice è stato doloroso ma al contempo bellissimo, divisa tra il dolore per la perdita della mamma Gina, morta troppo presto, e la felicità di avere ancora al proprio fianco un padre ultraottantenne che non ha mai smesso di sostenerla e fare il tifo per lei. Neanche quando si è rifatto una vita con una nuova compagna, costruendo una seconda famiglia.

Le lacrime di Patrizia Rossetti erano sincere, sentite e con un retrogusto amaro che non è passato inosservato. La vita può essere crudele talvolta, ma se a travolgerti è tutto questo amore non puoi che ritenerti soddisfatta.

Luca Salatino abbandona la Casa del “GF Vip”

Non ha sorpreso più di tanto la scelta di Luca Salatino, ex Tronista di Uomini e Donne che nella Casa del GF Vip 7 è riuscito a guadagnarsi un posto tra i concorrenti più amati in assoluto. Alla fine si è arreso: perennemente triste e in astinenza dalla fidanzata Soraia, conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi, Luca ha deciso di abbandonare il loft di Cinecittà per tornare tra le braccia della sua amata.

Alfonso Signorini le ha provate tutte per convincerlo a restare, chiamando in soccorso persino la stessa De Filippi che ha fatto un’incursione segretissima nel confessionale per donargli qualche parola di conforto e incoraggiamento. Luca Salatino ha scelto di seguire il suo cuore. Con buona pace dei Vipponi che dovranno rinunciare alle sue leccornie in cucina.

Soleil opinionista al “GF Vip” non delude

Prendere il posto di un’opinionista del calibro di Sonia Bruganelli non è mica semplice, ma dobbiamo ammettere che Soleil Sorge ci è riuscita alla grande. La poltrona al fianco di Orietta Berti le si addice e, con il suo piglio deciso ma sempre molto misurato, non ha deluso le aspettative. Soleil non ha peli sulla lingua e lo aveva già dimostrato non solo nella Casa del GF Vip, ma anche all’Isola dei Famosi.

In una sola puntata è riuscita persino a smascherare il “gioco” del suo ex Luca Onestini, agguerritissimo contro Nikita Pelizon. Brava Soleil!