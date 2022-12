Tutti contro il “GF VIP”, i video dei daily di Onestini “censurati”: Soleil lo smaschera

Il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini ha tenuto banco per giorni all’interno della casa del Grande Fratello VIP. La puntata del 26 dicembre non poteva quindi iniziare in altro modo, se non analizzando l’accaduto.

Tanto da dire, seppur in poco tempo, considerando gli altri temi e le sorprese dell’appuntamento di Santo Stefano con il reality condotto da Alfonso Signorini. Le scelte operate dal programma Mediaset hanno però deluso gli spettatori, che su Twitter hanno fatto sentire tutta la propria frustrazione.

Un montaggio ad arte, secondo alcuni, senza sferrare un attacco diretto a Nikita Pelizon ma, al tempo stesso, avallando la versione di Luca Onestini. L’unica persona a contrastarlo è Soleil, opinionista al posto di Sonia Bruganelli per due puntate, insieme con Pierpaolo Pretelli.

GF VIP, Luca Onestini: i video daily

La situazione che è venuta a crearsi all’interno della casa del GF VIP tra Nikita Pelizon e Luca Onestini ha dell’incredibile. Sul web è facile leggere come tutti siano contro di lei. Per giorni sono piovute parole pesanti nei suoi confronti, soprattutto alle sue spalle.

Si era avvicinata a Onestini, ma poi tutto è cambiato in poco tempo. Lui nega d’aver messo in atto una strategia e le versioni contrastanti sono giunte fino in puntata. Lui ha una sola versione, ovvero che lei gli abbia chiesto di allontanarsi e d’averlo fatto.

In puntata ha poi letto parte di una lettera di Nikita, a dimostrazione della sua presunta incoerenza. In quelle righe chiedeva affetto e carezze, pur avendogli chiesto di distaccarsi. La giovane non ha compreso il perché del suo silenzio. Ha infatti smesso di parlarle di colpo. La verità, spiega l’influencer, è che lei avrebbe voluto capire se vi fossero chance di trasformare il rapporto in altro e, in caso contrario, avrebbe gradito da lui un aiuto nell’allontanarsi.

Ciò si è tradotto in un muro sollevato da parte di Onestini, che ha preso alla lettera determinate parole e nega d’aver sfruttato la situazione per fare gruppo con altri, schierarsi contro di lei e ottenere visibilità all’interno del gioco.

Il problema è che lui ha smesso di parlare con Nikita, ma non di lei. Ha trascorso giorni ad alimentare un clima ostile nei suoi riguardi. Anche altri concorrenti si sono schierati con lui, come Oriana Marzoli. Critiche dal web per questo atteggiamento, con commenti polemici anche nei riguardi di Antonella Fiordelisi. Un “tutti contro una” che ha spinto a intervenire anche il team della vippona.

“Vorrei ricordare ai concorrenti che sono ripresi h24. Tutti i giochi strategici che fanno, noi da fuori li vediamo. Vorrei ricordare che provare a ‘manipolare’ tutti i concorrenti contro uno è bullismo. Screditare una donna e farla passare per pazza è un comportamento veramente squallido”.

GF VIP, Soleil contro Luna Onestini

Il team di Nikita Pelizon, così come moltissimi fan su Twitter, avrebbe voluto vedere ben altre scene, tratte dal daily, per confermare le parole dell’influencer. Di quanto accaduto è stato mostrato poco o nulla, e soprattutto dei commenti duri contro di lei.

In studio ha poi preso la parola Soleil, che a differenza di Alfonso Signorini ha rapidamente scelto una parte dalla quale schierarsi. Sottolineando di conoscere bene le strategie di Luca Onestini, ha sottolineato come chiaramente abbia scelto una dinamica interna, non appena entrato, per poi manipolarla a proprio piacimento.

Nulla di nuovo, secondo il suo parere. Grande la gioia di buona parte del pubblico, entusiasta nel vedere qualcuno evidenziare il fatto come i video del daily raccontino ben altra storia. Alla fine, però, Luca nega ancora e Signorini passa oltre, deludendo davvero tutti quelli che avrebbero voluto giustizia e chiarezza.