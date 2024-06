Grande Fratello 2024: Alfonso Signorini chiama Cristiano Iovino

Fonte: IPA Alfonso Signorini

La macchina organizzativa del Grande Fratello si è già rimessa in moto. Il reality show tornerà su Canale 5 il prossimo settembre e il cast sarà composto da personaggi noti e meno noti. Al centro del format le storie dei concorrenti e per questo Alfonso Signorini starebbe corteggiando uno dei nomi più chiacchierati dell’ultimo periodo, quello di Cristiano Iovino. Pare che la produzione del GF sia in trattative con il personal trainer romano, noto anche come l’uomo del caffè di Ilary Blasi.

Grande Fratello 2024: Cristiano Iovino nel cast?

Cristiano Iovino potrebbe essere uno dei concorrenti del Grande Fratello 2024. A riportare l’indiscrezione l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Il reality continua la sua ricerca di concorrenti. Infatti è stato contattato anche Iovino. C’è una trattativa in corso”, ha scritto su Instagram. Un nome sicuramente bomba visto che sono in molti a voler conoscere meglio l’uomo che è stato al centro del gossip negli ultimi mesi.

Tutto è iniziato dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: Cristiano Iovino è stato subito etichettato come l’amante della conduttrice. Prima una smentita, poi la confessione da parte del diretto interessato in un’intervista concessa a Il Messaggero. Iovino, che in passato è stato legato a Sabrina Ghio e Giulia De Lellis, ha assicurato di aver avuto una relazione segreta con Ilary quando la Blasi era ancora sposata con l’ex capitano della Roma.

Dal canto suo la presentatrice ha smentito tutto, rimarcando nel suo documentario Unica che con Iovino c’è stato solo un caffè e nulla più. Subito dopo Cristiano è stato coinvolto in una presunta rissa con Fedez, scoppiata dopo un alterco in una nota discoteca di Milano (e finita con un accordo economico da entrambe le parti).

Infine si è parlato di un flirt con Oriana Marzoli, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Insomma, uno degli uomini del momento che nella Casa più spiata d’Italia avrebbe più di qualcosa da dire. Un po’ come accaduto in passato con Antonino Spinalbese, che grazie al Grande Fratello ha avuto modo di farsi conoscere al di là della sua love story con Belen Rodriguez.

Sempre secondo Venza, potrebbe varcare la famosa Porta rossa pure Nicola Tedde, ex protagonista di Temptation Island. Il ragazzo ha partecipato al reality dei sentimenti nel 2019, insieme all’ormai ex fidanzata Sabrina Martinengo: la coppia aveva fatto discutere perché lei più grande di lui di ben dodici anni e con tre figlie e un divorzio alle spalle. Nel 2021 Nicola e Sabrina si sono lasciati.

Grande Fratello 2024: novità e concorrenti

Alfonso Signorini è stato confermato alla guida del Grande Fratello. Sul web ha annunciato l’apertura dei casting e ha invitato tutti coloro che sognano di entrare nel bunker di Cinecittà di scrivergli un messaggio in privato per raccontargli qualcosa di sé. Signorini ha successivamente fatto il punto della situazione in un editoriale su Chi, svelando di aver già incontrato numerosi figli di separati e gay che si sono presentati ai provini.

Accanto a Signorini dovrebbe tornare Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista (anche se la giornalista è in lizza per prendere il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5) mentre sarebbe in dubbio la posizione di Rebecca Staffelli, che nell’ultima edizione ha sostituito Giulia Salemi in qualità di commentatrice del web.