“Ilary Blasi sposa il personal trainer”, tremenda gaffe. La regia del GF costretta a censurare

I concorrenti del Grande Fratello Vip parlano del matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller ma tra errori e confusione scoppia il caos

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

La vita privata di Ilary Blasi finisce al centro del Grande Fratello Vip. Argomento di discussione tra i concorrenti del reality show che però inanellano una gaffe dietro l’altra. Tanto da spingere la regia del programma a staccare le varie inquadrature per non peggiorare la situazione.

Il matrimonio di Ilary Blasi, la gaffe dei concorrenti del GF Vip

Tutto è partito durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quella andata in onda mercoledì 22 aprile, quando Selvaggia Lucarelli si è divertita in studio con dei tarocchi. Tra le carte estratte quella del Recidivo, che ha spinto l’opinionista a fare una battuta divertente su Ilary Blasi.

“Questa è la carta più importante, il Recidivo, la persona che sbaglia una seconda volta e sei proprio tu, che ti sposi per la seconda volta”, ha detto Selvaggia. Ilary ha reagito divertita: “Pure te, anche tu, non ci provare, sei recidiva come me, fai la furba e ti risposi”.

Il siparietto ha scatenato le risate in studio e ha confermato, senza troppi giri di parole, che le nozze con Bastian Muller sono ormai vicine. Ma il vero spettacolo, come spesso accade, è proseguito nella Casa.

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Terminata la diretta, alcuni concorrenti hanno iniziato a commentare proprio il botta e risposta andato in onda pochi minuti prima. Renato Biancardi ha ripreso la battuta della Lucarelli con entusiasmo: “Bellissima la carta del Recidivo per il fatto che lei si sposa. Ma quindi è tutto vero”.

A fare chiarezza ci ha pensato Lucia Ilardo, che si è mostrata piuttosto aggiornata sui vari rumors legati alla sfera sentimentale della conduttrice romana: “Certo che si sposano. Io ho visto tutto sui social. Lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Le ha regalato un bell’anello, un brillocco. Chi è lui? Un bel tedesco”.

Fin qui tutto corretto, almeno fino all’intervento di Renato, che ha confuso clamorosamente Bastian Muller con un altro nome ben noto alle cronache rosa. “Vero, lui se non sbaglio è il suo personal trainer. Mi pare di sì, è il personal trainer di cui si parlava”, ha detto.

Un errore evidente, probabilmente nato dalla confusione con Cristiano Iovino, il personal trainer finito al centro del gossip per il famoso “caffè” con l’ex moglie di Francesco Totti. La regia del reality, intuendo immediatamente lo scivolone, ha prontamente cambiato inquadratura spostandosi sul giardino.

GF Vip, il doppio errore di Francesca Manzini su Ilary Blasi

La gaffe, però, non si è fermata lì. Nemmeno un’ora dopo, anche un’altra concorrente è inciampata sullo stesso argomento. Raimondo Todaro ha riportato il discorso sulle parole di Selvaggia Lucarelli, sottolineando come ormai la notizia sembrasse ufficiale: “Ilary Blasi e Bastian si sposano! L’hanno detto in studio, lei non ha negato”.

A quel punto Antonella Elia ha chiesto semplicemente: “Ma il futuro marito chi è?”. Una domanda che ha aperto la strada a un’altra clamorosa confusione.

Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy

Francesca Manzini, convinta di sapere tutto sulla vita privata di Ilary Blasi, ha risposto con sicurezza salvo poi perdersi completamente nei dettagli: “Lui è un imprenditore svizzero, un bravo ragazzo. Come faccio a saperlo? Imitandola so tutto. Ah no, è un personal trainer, ah no, oddio questo era l’altro ragazzo…”.

Una sequenza che ha fatto esplodere le risate, soprattutto da parte di Todaro, che ha chiuso il siparietto con una battuta: “Buonanotte, sulla frase ‘il personal trainer era l’altro’, io vado a letto”.

Anche in questo caso la regia ha immediatamente cambiato scena e ha trasmesso le immagini di Paola Caruso, isolata nel monolocale dopo l’eliminazione.

Resta ora da capire come reagirà Ilary davanti a queste gaffe nate al GF Vip. Nulla di particolarmente grave, solo qualche confusione di troppo che ha divertito pubblico e concorrenti. Con ogni probabilità, anche la stessa Blasi si farà una risata quando scoprirà che alcuni gieffini hanno finito per scambiare il suo futuro marito Bastian Muller con il famigerato uomo del caffè.