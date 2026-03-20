Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Che Ilary Blasi fosse regina di ironia lo sapevamo bene, ma al Grande Fratello Vip la conduttrice ha dato prova di saper ironizzare anche suoi suoi problemi. Se nella prima puntata aveva accennato all’ormai celebre caffè, finito al centro del suo divorzio con Francesco Totti, di fronte al racconto di Antonella Elia sulla sua recente rottura con Pietro Delle Piane, la presentatrice si è lasciata andare ad alcune battute riguardo l’addio all’ex calciatore della Roma,

Grande Fratello Vip, le frecciatine di Ilary a Totti

Se nella prima puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi aveva ironizzato sulla villa all’Eur (al centro di un litigio con Totti) e sul caffè preso con Cristiano Iovino, anche nel secondo appuntamento del reality la conduttrice si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che riguardano il suo divorzio.

Come ben sappiamo la fine dell’amore fra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata piuttosto dolorosa, segnata da accuse reciproche e tensioni che sono sfociate anche in una battaglia in tribunale. In particolare l’ex calciatore all’epoca del loro addio accusò la conduttrice di averlo tradito con Cristiano Iovino, mentre lei affermò di averci preso “solo un caffè”.

Proprio all’inizio della puntata, Ilary e Selvaggia Lucarelli si sono scambiate delle battute che riguardavano il famoso “caffè”. “Io lo so fare bene il caffè, eccome!”, ha riso la conduttrice. Poco dopo è tornata a fare riferimento alla sua vita privata, in particolare quando Antonella Elia ha parlato della fine della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane.

L’attore e la showgirl stavano progettando le nozze quando hanno deciso di mettere fine al loro legame. Antonella ha raccontato, con grande sofferenza, di essere stata molto male per questo addio. “I primi giorni sono stati terribili – ha spiegato -. Ho pensato che lasciando Pietro sarei stata per sempre sola, avrei avuto il vuoto intorno a me”.

Un racconto che ha colpito moltissimo la conduttrice che in studio, collegata con la Casa del GF Vip, è apparsa commossa dalla fragilità della showgirl.

“Antonella voglio dirti una cosa – ha esordito -. Le storie iniziano e le storie finiscono. Io te lo posso assolutamente dire. Ma te lo assicuro, se guardi bene e se aspetti le cose belle poi arrivano”.

L’amore di Ilary Blasi per Bastian Muller

Un chiaro riferimento all’addio a Francesco Totti, decisamente difficile e doloroso, ma anche all’incontro con Bastian Muller. Oggi infatti la presentatrice è legata all’imprenditore con cui l’amore va a gonfie vele. Ilary non potrebbe essere più felice e dopo un incontro fortuito all’aeroporto, avvenuto proprio dopo il divorzio da Totti, i due non si sono più lasciati.

Proprio poco prima dell’inizio del GF Vip, la Blasi aveva confermato all’amica Silvia Toffanin le nozze con Bastian. “Manca poco, siamo ai titoli di coda. Se tutto va come deve andare, avverrà tra poco – aveva spiegato la conduttrice, parlando del divorzio da Totti e del matrimonio con Bastian -. Sono molto centrata, sto bene con me stessa, quindi la persona che sta vicino a me deve essere un valore aggiunto. Allora la cosa può funzionare. Se ho fatto questa scelta è perché veramente ne vale la pena. Bastian è un valore aggiunto: mi fa stare bene, sono felice. È una persona solida, che mi dà sicurezza, mi dà gioia”.