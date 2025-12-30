Ilary Blasi con un nuovo (gigantesco) anello: la foto e il futuro con Bastian Muller

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ilary Blasi

Ilary Blasi non potrebbe essere più felice di così. Dopo l’addio a Francesco Totti la conduttrice ha ritrovato il sorriso con Bastian Muller che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe presto diventare suo marito. A confermarlo il gigantesco anello che è comparso sulla mano sinistra della conduttrice proprio durante le vacanze con il fidanzato a Cortina D’Ampezzo.

Ilary Blasi, le foto del nuovo anello

Nelle foto apparse su Instagram che raccontano la vacanza a Cortina D’Ampezzo, Ilary Blasi appare sorridente accanto a Bastian Muller. Ad attirare l’attenzione però è soprattutto con un vistoso anello al dito. L’immagine ritrae la coppia in montagna, immersa nella neve e nel clima festivo, con Ilary che mostra con naturalezza il gioiello, catturando immediatamente l’attenzione degli utenti.

L’anello, grande e luminoso, ha subito fatto sorgere speculazioni. Potrebbe trattarsi di un regalo di fidanzamento o di una promessa importante tra i due, tanto che sui social si parla già di nozze all’orizzonte. D’altronde solo qualche tempo fa Bastian aveva fatto una proposta romantica a Ilary, vicino al lago di Como, e ora quel gioiello potrebbe essere la conferma più sottile, ma significativa della volontà di consolidare la loro relazione con un passo importante.

La rinascita di Ilary Blasi dopo il divorzio da Totti

La storia di Ilary Blasi con Francesco Totti è stata una delle più seguite e discusse dello showbiz italiano. Una relazione durata quasi vent’anni, coronata da un matrimonio e tre figli, poi una separazione complessa e mediatica. Dopo anni insieme, i due hanno ufficializzato la separazione e avviato la procedura di divorzio che sancirà la fine di un capitolo importante della loro vita privata.

La battaglia legale non è stata semplice, tra mediazioni, gestione dei beni e dell’affetto per i figli, ma Ilary ha scelto di affrontare tutto con determinazione, raccontando anche aspetti della sua esperienza in una docuserie apparsa su Netflix.

Oggi accanto a lei c’è Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui la conduttrice ha iniziato una relazione dopo la separazione da Totti. I due si sono conosciuti alcuni anni fa e, dopo un periodo di riservatezza, hanno deciso di rendere pubblico il loro legame, condividendo momenti felici su Instagram e vivendo esperienze insieme fra viaggi romantici e vacanze speciali.

La loro storia sembra caratterizzata da una serenità nuova rispetto al passato recente. Bastian ha saputo conquistare non solo Ilary, ma anche l’affetto dei suoi fan, complice anche il rapporto positivo con i figli di lei. Intanto la presenza dell’anello nel recente scatto natalizio ha fatto scattare l’immaginazione di tanti. Sarà questo il simbolo del prossimo passo ufficiale verso le nozze non appena il divorzio da Totti sarà definitivamente archiviato?

“È una persona che mi piace, mi diverte, sto bene – aveva confessato lei di recente -. È stato una sorpresa, qualcosa di inaspettato, un valore aggiunto, in famiglia sono tutti pazzi di lui. È venuto tutto naturale, è questo il senso di famiglia, ha un rapporto molto bello con tutti”.

Una cosa è certa, per Ilary Blasi il 2026 potrebbe rappresentare non solo la conclusione definitiva di una lunga storia, ma anche l’inizio di una nuova vita accanto a Bastian. I presupposti per le nozze ci sono tutti, non resta che attendere.

