Michelle Hunziker, le prime parole su Giulio Berruti. Su Eros: “Come fratelli”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Michelle Hunziker parla di Giulio Berruti ed Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker è più luminosa che mai. La conduttrice, al timone di Tim Battiti Live Spring, è tornata a far parlare di sé non solo per i suoi prossimi successi sul palco, ma anche per una vita privata che profuma di nuovi inizi.

Da settimane, infatti, il suo nome è accostato a quello di Giulio Berruti: una storia che, dopo un avvio all’insegna della discrezione, sembra ormai vivere alla luce del sole. E per Michelle, tra sorrisi ritrovati e complicità sempre più evidente, questa potrebbe essere davvero la stagione di una felicità tutta nuova.

Michelle Hunziker, le prime parole sulla relazione con Giulio Berruti

Settimane di paparazzate, vacanze e sorrisi complici hanno ormai disegnato un quadro chiaro: Michelle Hunziker sta vivendo una nuova fase della sua vita, più serena e consapevole. Accanto a Giulio Berruti, la conduttrice non sente più il bisogno di nascondersi, anzi, sembra pronta a vivere questa storia alla luce del sole.

Reduce da una romantica gita sul lago di Como con il medico estetico, Hunziker ha anche rotto il silenzio, raccontando un momento fatto di felicità ma soprattutto di grande consapevolezza di sé e della persona che desidera avere accanto.

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In un’intervista a Chi ha raccontato: “Mio padre era meraviglioso, era un artista, ma aveva delle fragilità e questa cosa ha segnato le mie relazioni. Ho sempre riconosciuto nell’uomo il potenziale di un amore tenero, ma ho necessità di avere accanto una persona risolta e, soprattutto, che mi faccia sentire protetta (…) Mi sono fatta una bella corazza, sia fisicamente che emotivamente. Sono molto maschile e questo accomuna spessissimo le donne che hanno dovuto contare sulle proprie forze. Però adesso è un buon momento”.

Merito anche di Berruti, quindi? “Assolutamente sì. Ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me. Sono felice, ma cerco di mantenere protetta questa felicità”.

Michelle Hunziker, le dolci parole su Eros Ramazzotti

Se oggi Michelle Hunziker parla di felicità ritrovata, una parte importante di questo equilibrio passa anche dal rapporto, da sempre solidissimo, con Eros Ramazzotti. Un legame che negli anni si è trasformato lasciandosi alle spalle le etichette del passato per diventare qualcosa di più profondo, fatto di affetto e rispetto reciproco.

Non è un mistero che i due abbiano costruito una famiglia allargata serena che è stata capace di andare oltre la fine della loro storia d’amore. Tra momenti condivisi, ricorrenze e la presenza costante per la figlia Aurora, Hunziker e Ramazzotti sono oggi l’esempio di come si possa evolvere senza perdersi e, anzi, ritrovarsi in una nuova forma.

A raccontarlo è la stessa Michelle, che non nasconde quanto questo rapporto sia ancora centrale nella sua vita: “Eros è la mia persona preferita. Fa parte della mia vita, della mia famiglia, gli vorrò sempre bene, guai a chi me lo tocca. Siamo come fratelli e siamo collegati da un affetto profondo che si è evoluto nel tempo e che auguro a tutti quanti di poter vivere”.

Parole che sanno di maturità e di un equilibrio raro, spesso lontano dai riflettori ma comunque sotto gli occhi di tutti.